Stefanía Antoniazzi, una Tiburona convertida en Leona

Los entrenamientos se dividieron por edad de las participantes. Realizaron diferentes estaciones de juego que contaron con monitores del plantel superior de El Quillá (Juan Francisco David, Milagros Aguirre, Virginia Suárez, Florencia Juri, Lucía Herrera, Giuliana Lucca, Santino Capocetti, Francisca Rivadeneira, entre otros).

Ellos junto a Stefi sumaron todos sus conocimientos y se encargaron de realizar correcciones más personalizadas. Todas las “peques” tuvieron la oportunidad de conocer cómo entrena y vive una jugadora de élite como Stefania Antoniazzi, que actualmente se desempeña en GEBA.

image.png La Tiburona realizó un entrenamiento de perfeccionamiento técnico, y firmó muchos autógrafos.

También se realizaron actividades recreativas y hubo lugar para muchos sorteos (camisetas de la Selección Argentina, botines, mochilas, guantes, canilleras, Remeras, tops, calzas, medias).

“Fue muy lindo ver todas las chicas que se acercaron a pasar un día conmigo, a tratar de mejorar. Estoy muy contenta con la cantidad que vinieron. Siempre es lindo volver al club donde me formé y en esta cancha; transmitir hacia ellas lo que uno atraviesa en el alto rendimiento”, sostuvo Stefi.

Sobre su actualidad, la santafesina destacó que “Estoy viviendo un presente muy lindo, del lugar donde estoy y lo que se logró con Las Leonas. Siento que puedo dar un poco más y de a poco voy ganando más confianza en el grupo”.

Stefi Antoniazzi analizó su nivel con Las Leonas. “Considero que en la primera ventana ante Holanda y Gran Bretaña me fue mejor. Me sentí bien, con un rol donde no siempre juego pero me gustó y lo disfruté. Ya en la segunda fecha contra Bélgica y Alemania, lo hice de volante que es mi posición y pude atacar más. Así que a no bajar los brazos y seguiré entrenando.”