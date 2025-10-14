Sudáfrica goleó a Ruanda y también clasificó al Mundial

Sudáfrica aseguró su clasificación al Mundial 2026 al imponerse 3-0 a Ruanda, que le permitió aprovechar el tropiezo de Benín 4-0 ante Nigeria

La selección de Sudáfrica regresará a una Copa del Mundo dieciséis años después de su última participación, en 2010, cuando fue anfitriona. El combinado africano aseguró su clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al imponerse por 3-0 a Ruanda, resultado que le permitió aprovechar el tropiezo de Benín, derrotado 4-0 por Nigeria.

Sudáfrica, al Mundial

Desde el inicio, Nigeria impuso condiciones con una delantera letal formada por Victor Osimhen y Samu Chukwueze, quienes destrozaron las aspiraciones beninesas. Osimhen abrió el marcador a los tres minutos tras un pase de Chukwueze, y antes del descanso el propio extremo asistió para el 2-0. En el complemento, el delantero del Galatasaray firmó su triplete de cabeza tras una jugada de balón parado. Un tanto más en el descuento selló el 4-0 definitivo y dejó a Benín sin opciones de clasificación.

Con el resultado de Nigeria consumado, Sudáfrica no desaprovechó la ocasión. En un partido sólido y sin sobresaltos, el equipo dirigido por Hugo Broos superó con claridad a Ruanda, dejando la victoria prácticamente asegurada en los primeros 26 minutos.

Los goles de Thalente Mbatha —con la complicidad del arquero rival— y Oswin Appollis pusieron el 2-0 inicial, mientras que Evidence Makgopa selló el 3-0 definitivo con un potente cabezazo a los 72 minutos.