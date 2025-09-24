Sudamericana: Once Caldas quiere completar su clasificación ante Independiente del Valle

Once Caldas recibirá a Independiente del Valle, tras la victoria por 2-0 que logró en Quito, por la revancha de los cuartos de final de la Sudamericana.

Once Caldas recibe a Independiente del Valle este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 .

El encuentro se juega en Estadio Palogrande desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.

Independiente del Valle llegó a la Sudamericana tras quedar tercero en la Copa Libertadores. El equipo colombiano viene de eliminar a Huracán.

El vencedor de esta llave, que lo tiene al conjunto colombiano 2-0 arriba en el global, se enfrentará contra el ganador de Bolívar vs Atlético Mineiro.

Probables formaciones de Once Caldas vs Independiente del Valle por la Sudamericana

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Junior Sornoza, Thiago Santamaría, Emerson Pata y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.