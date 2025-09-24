Uno Santa Fe | Ovación | Sudamericana

Sudamericana: Once Caldas quiere completar su clasificación ante Independiente del Valle

Once Caldas recibirá a Independiente del Valle, tras la victoria por 2-0 que logró en Quito, por la revancha de los cuartos de final de la Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 07:33hs
Sudamericana: Once Caldas quiere completar su clasificación ante Independiente del Valle

Once Caldas recibe a Independiente del Valle este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Palogrande desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.

Independiente del Valle llegó a la Sudamericana tras quedar tercero en la Copa Libertadores. El equipo colombiano viene de eliminar a Huracán.

El vencedor de esta llave, que lo tiene al conjunto colombiano 2-0 arriba en el global, se enfrentará contra el ganador de Bolívar vs Atlético Mineiro.

Probables formaciones de Once Caldas vs Independiente del Valle por la Sudamericana

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Junior Sornoza, Thiago Santamaría, Emerson Pata y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Sudamericana Once Caldas Independiente del Valle
Noticias relacionadas
lanus quiere la primera ventaja ante fluminense en la fortaleza

Lanús quiere la primera ventaja ante Fluminense en la Fortaleza

gimnasia vencio a rivadavia y se aseguro el uno en su zona en el prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

el atletico de madrid pretende salir de su crisis ante rayo vallecano

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

la roma de dybala hace su estreno ante niza en la europa league

La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League

Lo último

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Último Momento
El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

Ovación
Colón: se teje una particular alianza política rumbo a las elecciones

Colón: se teje una particular alianza política rumbo a las elecciones

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League

La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad