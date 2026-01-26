Suerte dispar para Villa Dora y Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

En el tercer weekend de la Liga Nacional Masculina, Villa Dora derrotó a Echagüe en Paraná, mientras que Libertad cayó en Paraná, y Gimnasia y Esgrima fue vencido en Rosario.

Se completó el tercer weekend de la Liga Nacional Masculina que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y que registró la victoria de Villa Dora y la derrota de Libertad de San Jerónimo Norte en la ciudad de Paraná, mientras que Gimnasia y Esgrima cayó en su presentación ante Sonder en la ciudad de Rosario.

La Zona A tiene a Obras de San Juan puntero después de otra fecha para el infarto. En la Zona B, Sonder y Normal 3 de Rosario se aferran a sus invictos y se enfrentan en la próxima fecha. Fue un gran fin de semana para Ateneo en Catamarca.

Villa Dora consiguió festejar en la Liga Nacional Masculina

En el estadio Luis Butta en la capital entrerriana, Villa Dora consiguió una gran victoria frente a Echagüe de Paraná por 3 a 2 en el tie break. El triunfo de la escuadra conducida por Diego Merlí se produjo con parciales de 19-25, 25-22, 22-25, 25-20 y 15-5, y fue arbitrado por Camila González y Renzo Leiva. La escuadra santafesina alistó a Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayén Prieto, Agustín Recce (c) y Joel Carlen.

En el Parque escolar Enrique Berduc de la vecina capital provincial, Libertad de San Jerónimo Norte fue sorprendido por el Paraná Rowing Club ante el que cayó por 3 a 0 bajo el arbitraje de Pablo Gómez y Gabriel Casari. Los parciales favorables a los entrerrianos fueron por 25-21, 25-18 y 25-22. El conjunto conducido por Estanislao Vachino formó con Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Santino Dilda, Gastón Neif, Iam Mena, Juan Pablo Dilda, Matías Albrecht (c), Felipe Santarelli, Mateo Imvinkelried y Jerónimo Falchini.

image Gimnasia y Esgrima perdió en su presentación frente a Sonder en la ciudad de Rosario. Gentileza Luna Vergara

En la provincia de San Juan, Unión Vecinal de Trinidad cayó de local frente a La Calera de Córdoba por 3 a 0, mientras que en el estadio Aldo Cantoni, de la capital sanjuanina, Obras de San Juan derrotó a Lafinur de la provincia de San Luis 3 a 0. Las posiciones quedaron así: Obras de San Juan y La Calera de Córdoba 12, Paraná Rowing y Villa Dora 11, Libertad de San Jerónimo Norte 9, Lafinur 8, Echagüe de Paraná 5 y Unión Vecinal Trinidad 4.

En la cuarta fecha, el próximo viernes 30, a partir de las 21, en estadio la Calderita, se disputará el clásico entre Libertad de San Jerónimo Norte con Villa Dora, y el cruce por la quinta fecha, será en el estadio Andrés Meynet, el domingo 1° de febrero, a las 19, en cuadro de Diego Merli enfrentará a los representantes del departamento Las Colonias.

Más detalles de la competencia masculina

Por la Zona B, en el estadio La Fábrica, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe cerró un fin de semana adverso, ya que en esta oportunidad cayó frente a Sonder de Rosario por 3 a 1 bajo el referato de Lisandro Santori y Cristian Chunco. Los parciales del cotejo disputado en el sur provincial fue por 25-18, 23-25, 25-20 y 25-17.

Los santafesinos dirigidos por Pablo Laurencena habían caído el pasado sábado por la noche frente a Escuela Normal 3 de Rosario por 3 a 0. Gimnasia y Esgrima presentó a: Alfonso Sánchez, Alejo Cepero, Santiago Martin, Augusto Landi, Emiliano Peker, Patricio Minetti, Agustín Moyano, Fabricio Lógica (c), Marco Olmos, Aníbal Ruiz Gaspar, Juan Bautista Carreño, David Oscar Sesa, Giuliano Arletaz e Hipólito Sosa.

En el polideportivo Fray Mamerto Esquiu, Ateneo Mariano Moreno venció a Ferro Carril Oeste por 3 a 2, mientras que en el microestadio Delmi, Infernales de Salta derrotó a Estudiantes de La Plata por 3 a 0. Además, en el Sol América de Rosario, Escuela Normal 3 le ganó a Citta de Villa Constitución por 3 a 2. Las posiciones quedaron así: Sonder 18; Escuela Normal 16, Citta 10; Ateneo Mariano Moreno y Gimnasia y Esgrima 7; Ferro Carril Oeste 6; Infernales 5 y Estudiantes de La Plata 3.

En la cuarta fecha, el próximo sábado 31 de enero, a las 21, en el complejo ubicado en la ciudad de Villa Constitución, Gimnasia y Esgrima visitará a Citta, y el domingo 1° de febrero, por el quinto capítulo, en el estadio Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay recibirá a los de Villa Constitución a partir de las 19.