Quince socios vivirán la previa del partido entre Unión y Boca desde adentro del estadio. El club busca fortalecer el vínculo con sus hinchas.

11 de marzo 2026 · 15:53hs
Unión acerca a sus socios al borde de campo con la Experiencia 15 de Abril ante Boca

En tiempos donde el vínculo entre clubes e hinchas busca profundizarse, Unión apuesta a fortalecer la relación con sus socios a través de la “Experiencia 15 de Abril”, una iniciativa institucional que les permite vivir la previa de un partido desde adentro del estadio y en contacto directo con el plantel profesional.

Una vivencia desde el corazón del estadio

La propuesta, impulsada por el club santafesino, está pensada exclusivamente para socios y consiste en un sorteo que permite a un grupo reducido de hinchas acceder a sectores internos del estadio que habitualmente no están disponibles para el público. En esta ocasión, la experiencia estará vinculada al encuentro que Unión disputará como local frente a Boca.

Para esta jornada se seleccionaron 15 socios ganadores, además de otros 15 en condición de suplentes, quienes podrán ser convocados en caso de que alguno de los titulares no pueda asistir. Los socios seleccionados recibirán una comunicación oficial por parte de la administración del club, donde se les informarán los detalles logísticos y el cronograma de la visita previa al encuentro.

Qué incluye la “Experiencia 15 de Abril”

Quienes resulten beneficiados con el sorteo tendrán la oportunidad de vivir el estadio desde una perspectiva poco habitual incluso para el hincha más fiel. Entre las actividades previstas se encuentran recorridos por sectores internos del estadio, visitas a espacios vinculados al plantel profesional y la posibilidad de ingresar al borde del campo de juego antes del inicio del partido.

Además, dependiendo de la dinámica organizativa de cada encuentro, los socios pueden observar de cerca los movimientos de la previa, el armado logístico del espectáculo deportivo y el ambiente que se genera en el estadio antes de que ruede la pelota. Se trata de una experiencia pensada para acercar al hincha al funcionamiento cotidiano del club y a la estructura que rodea a un partido oficial.

Más allá del carácter recreativo de la propuesta, la iniciativa responde a una estrategia institucional clara: fortalecer el sentido de pertenencia y reconocer el acompañamiento permanente de quienes sostienen la vida social del club a través de su cuota. En un contexto donde la relación entre instituciones y aficionados adquiere cada vez más relevancia, programas como la “Experiencia 15 de Abril” buscan generar cercanía con el plantel, abrir las puertas del estadio y transformar al socio en protagonista de una jornada futbolera distinta.

Los socios ganadores

Los 15 socios que fueron sorteados para participar de la experiencia en la previa del partido ante Boca son:

  • Jonatan Rafael Grassi
  • Diego Alejandro Ayala
  • Marcelo Andrés Farah
  • Abel Díaz
  • Guillermo Andrés Yodice
  • Débora Mariana Ramírez
  • Juan Pablo Campins
  • Isabella María Terrizzano
  • María Laura Dalla Fontana
  • Cristian Emmanuel Giunta
  • Alexis Claudio Gomila
  • Lucas Neder
  • Federico Fernández
  • Agustín Andrés Paolantonio
  • Samanta Beatriz Sandoval Tevez
