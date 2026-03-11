Uno Santa Fe | Ovación | Leandro Paredes

El gesto de Paredes tras el cierre del mercado reaviva el debate en Boca

El capitán xeneize, Leandro Paredes, replicó un posteo sobre la decisión del club de no sumar refuerzos pese al cupo por Blondel.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 16:36hs
Con el cierre del libro de pases en el fútbol argentino, Boca Juniors decidió no utilizar el cupo extra disponible tras la lesión de Lucas Blondel. En medio de ese contexto, Leandro Paredes dejó un gesto que no pasó inadvertido: replicó en redes sociales una publicación que confirmaba que el plantel no sumaría más refuerzos.

Un mensaje que generó interpretaciones

El mediocampista central, capitán y uno de los líderes futbolísticos del equipo, compartió en sus redes una publicación del medio partidario Planeta Boca en la que se informaba que el club no incorporaría nuevos futbolistas tras el cierre del mercado. Aunque se trató simplemente de un reposteo, el gesto rápidamente fue interpretado por los hinchas como una señal de respaldo al actual plantel, que afrontará un calendario exigente durante el primer semestre del año. En un equipo con aspiraciones en múltiples frentes, cualquier movimiento, o incluso la ausencia de movimientos, en el mercado suele generar lecturas futboleras sobre la planificación deportiva.

image

Un plantel que apuesta a lo que ya tiene

La decisión de la dirigencia y del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda fue clara: no utilizar la plaza adicional disponible para incorporar un nuevo futbolista. El reglamento del fútbol argentino permitía sumar un refuerzo más tras la lesión de Blondel, pero finalmente el club optó por sostener la estructura actual del plantel. Desde la conducción deportiva entienden que la base del equipo cuenta con recambio suficiente en los distintos sectores del campo, especialmente en el mediocampo y el frente de ataque, zonas donde Boca posee múltiples variantes tácticas.

Durante el mercado, el club sí realizó incorporaciones importantes para reforzar distintas líneas del equipo. Llegaron Santiago Ascacibar, procedente de Estudiantes de La Plata; Ángel Romero, desde Corinthians; y el delantero Adam Bareiro, proveniente de Fortaleza Esporte Clube. Con esas incorporaciones, el plantel quedó configurado para afrontar un semestre cargado de compromisos: el torneo local, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

El rol de los referentes

En ese escenario competitivo, la voz y los gestos de los referentes del vestuario adquieren un peso especial. La publicación compartida por Paredes fue leída por muchos hinchas como una muestra de confianza en el grupo actual y en la capacidad del plantel para sostener la exigencia del calendario. En términos futbolísticos, Boca apostará a la consolidación de su estructura de juego y al equilibrio entre experiencia y variantes tácticas, confiando en que el plantel disponible pueda sostener el ritmo de una temporada que demandará rotación, intensidad y solidez colectiva.

Leandro Paredes Boca Juniors Blondel Úbeda
