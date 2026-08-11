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El Gobierno de Santa Fe presentó la primera flota aérea de hidrantes para combatir incendios

El Gobierno provincial presentó el nuevo Air Tractor Fire Boss, con capacidad para cargar 3.000 litros de agua, y un helicóptero Helibras AS 350 B2 que fue recuperado y equipado con un helibalde. Las dos aeronaves ya realizaron sus primeras pruebas operativas sobre el río Paraná.

11 de agosto 2026 · 17:02hs
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El Gobierno de Santa Fe presentó la primera flota aérea de hidrantes para combatir incendios

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este martes las dos aeronaves que formarán parte del sistema provincial de respuesta aérea ante incendios. Se trata de un nuevo avión hidrante Air Tractor Fire Boss y un helicóptero Helibras AS 350 B2, que fue recuperado, puesto nuevamente en servicio y equipado con un helibalde.

La presentación se realizó en el hangar destinado a la flota provincial en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”. Con estos recursos, la Provincia busca fortalecer su capacidad de respuesta ante incendios y contar con medios aéreos propios para intervenir con mayor rapidez.

Santa Fe probó su nueva flota aérea contra incendios: el avión hidrante cargó agua del Paraná y puso a prueba su poder de respuesta

El Air Tractor Fire Boss fue adquirido por la Provincia por $5.700 millones, según informó el Gobierno provincial, y tiene capacidad para transportar hasta 3.000 litros de agua. Además, es una aeronave anfibia que puede abastecerse directamente de ríos, lagunas, lagos y embalses mediante un sistema de carga en movimiento.

El helicóptero Helibras AS 350 B2, en tanto, fue recuperado y volvió a estar operativo. A la aeronave se le incorporó un helibalde para transportar y descargar agua sobre los focos de incendio, una herramienta especialmente útil para llegar a sectores de difícil acceso.

Primeras pruebas sobre el Paraná

Las dos aeronaves realizaron este lunes sus primeras pruebas operativas sobre el río Paraná, frente a la costa rosarina. Durante los ejercicios concretaron maniobras coordinadas de carga y lanzamiento de agua para comprobar su funcionamiento y la capacidad de respuesta conjunta de las tripulaciones.

Según explicó el jefe de pilotos, Gustavo González, los equipos se complementan y permiten llegar a lugares donde otros medios no pueden acceder. La utilización de las aeronaves estará coordinada por la Secretaría de Protección Civil, junto con Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios.

La decisión de contar con estos recursos aéreos propios se tomó luego de distintos episodios de incendios registrados en la provincia, entre ellos las quemas recurrentes en las islas frente a Rosario y el incendio ocurrido en Cacique Ariacaiquín, en el departamento San Javier, en febrero de 2025.

Durante el acto, Pullaro destacó que se trata de la primera vez que Santa Fe cuenta con una flota aérea de hidrantes y señaló que la Provincia busca anticiparse a nuevos escenarios de incendios.

Gobierno Santa Fe flota aérea incendio
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