Talleres obtuvo un gran triunfo como visitante ante Vélez

Talleres consiguió una victoria clave ante Vélez para comenzar a asegurar su permanencia en la categoría

Talleres de Córdoba consiguió un triunfo fundamental, por la mínima, en su visita a Vélez por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El conjunto de Carlos Tévez se impuso 1 a 0 en el estadio José Amalfitani con un gol de Mateo Cáceres y se mantiene firme con la ilusión de salvarse del descenso e ingresar a los playoffs.

El encuentro fue parejo en los primeros minutos, con ambos equipos apostando al juego por las bandas. Vélez, conducido por Guillermo Barros Schelotto, tuvo la iniciativa con el manejo de Manuel Lanzini y Elías Gómez, pero Talleres respondió con velocidad en los contraataques, especialmente a través de Rick y Luis Angulo.

La apertura del marcador llegó apenas comenzó el segundo tiempo, ya que a los tres minutos, Juan Portilla asistió con precisión a Mateo Cáceres, quien controló y definió con un derechazo al ángulo izquierdo de Tomás Marchiori para el 1 a 0 que desató la euforia del banco cordobés.

Embed - TALLERES SE IMPUSO a VÉLEZ y dio un GRAN PASO hacia la PERMANENCIA | #Velez 0-1 #Talleres | Resumen

El local generó peligro a través de Thiago Silvero, que estrelló un cabezazo en el palo, y también con un remate de Dilan Godoy que rozó el travesaño. Sin embargo, Talleres resistió con orden y carácter, guiado por la firmeza de Matías Catalán y José Luis Palomino en la defensa,

Vélez intentó con centros y tiros de media distancia, pero no pudo quebrar la resistencia del equipo visitante. Herrera se lució sobre el cierre con una atajada decisiva ante Rodrigo Aliendro, que ingresó desde el banco, que aseguró la victoria.

Con esta victoria, el equipo cordobés llegó al octavo lugar en la Zona B sumando 17 puntos, mientras que Vélez no pudo sumar de a tres para pelear los primeros puestos, por lo que se mantiene en el cuarto lugar con 25 unidades.