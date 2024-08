Temperley busca prenderse en la pelea ante Deportivo Madryn

Temperley cerrará la fecha ante Deportivo Madryn con la misión de triunfar ante su gente. Walter Perazzo no haría modificaciones en el equipo titular.

Y es que los de Walter Perazzo no tienen margen de error: deben conseguir los tres puntos a como dé lugar, sin discusiones ni excusas, para un Celeste que no quiere perder posiciones en la tabla general. El encuentro se disputará a partir de las 21.10 en el Alfredo Beranger y contará con el arbitraje de Lucas Pardo.

Del otro lado, Deportivo Madryn viene siendo el ejemplo de la categoría. Desde la llegada de Leandro Gracián a la conducción técnica, el equipo pasó de pelear en el descenso a ingresar al reducido y, de conseguir una victoria en Turdera, se afirmará aún más en dicha posición.

El equipo que prepara Perazzo en Temperley

Con respecto al equipo titular, Walter Perazzo no confirmó los once, aunque podría repetir los mismos once de la fecha pasada. Es decir: Francisco Rago; Agustín Sosa, Augusto Aguirre, Juan Pablo Segovia, Pedro Souto; Emanuel Ibañez, Nicolás Da Campo, Juan Frías, Julian Mavilla; Franco Ayunta y Luis López.

Fuente: Solo Ascenso