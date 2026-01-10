Tiempo de revanchas en el Regional Amateur para los equipos de San Justo

Colón de San Justo y Sanjustino definirán en el Portón del Norte la vuelta de los cuartos de final de la zona Litoral Sur del Regional Amateur

Este fin de semana los representantes de la Liga Santafesina en el plano nacional se jugarán su pase a la cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal. Sanjustino llega de vencer en Entre Ríos a María Grande y en el caso de Colón de San Justo cayó en Rafaela.

El domingo en el estadio Coloso del Oeste y a las 18, Sanjustino será anfitrión de Atlético María Grande por el segundo chico de la serie, serie en la que los dirigidos por Marcelo Molina se imponen 2 a 1 en el global.

Los árbitros encargados de controlar las acciones provienen de la Liga Rafaelina: Leandro Aragno será el principal, Franco Ceballos y Ángelo Trucco actuarán como jueces de línea y Facundo Rodríguez será el cuarto hombre.

El Matador de San Justo que dio vuelta el resultado desfavorable en la provincia de Entre Ríos, logró imponerse. Los goles de Sanjustino fueron en el epílogo de ambos tiempos, primero Matías Ayala Vera tras una jugada bien asociada por derecha. Luego en el final del partido, Nehemías González remató a larga distancia con potencia y la pelota se terminó metiendo.

Colón (SJ) busca la remontada

También este domingo, pero a las 20 y en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo recibirá a Ben Hur en la Vuelta de esta Tercera Ronda, donde tendrá que remontar un 1-3 del marcador que se diera a favor de los rafaelinos en la Ida.

La cuaterna que tendrá la tarea de impartir justicia es de la Liga Concordiense y José Sandoval será el árbitro principal. Guido Córdoba y Martín Leiva oficiarán de asistentes de línea y Diego Antonetti será el cuarto juez.

En el caso del Conquistador, bien de perder ante Ben Hur en la ciudad cabecera del departamento Castellanos por 3 a 1, en el cual el único tanto para los santafesinos lo consiguió Guido Rancez, mientras que Ramiro Contrera, Kevin Velázquez y Franco Villalba lo hicieron para los de barrio Parque Ilolay.