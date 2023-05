Tomás Di Paolo competirá en la Copa Federaciones en Brasil

El deportista entrenado por Adrián Tur y Diego Garbarino viajará en las próximas horas a Brasil para competir en la Copa Federaciones 2023 que se realizará hasta el 13 de mayo en Río de Janeiro. Junto Di Paolo, el cual competirá en los 200 metros espalda, marca que logró en noviembre del año pasado, también tendrá a Dante Nicola en 100 y 200 pecho. Después vendrá otro selectivo y sino sucede nada raro el Panamericano en Santiago de Chile.

image.png El nadador de Unión de Santa Fe logró marca Panamericano en el reciente selectivo realizado en Parque Roca.

"Fue un selectivo muy bueno, en líneas generales anduve muy bien, estoy contento porque logré marca A para los Panamericanos en 200 espalda, en los 100 fue un buen resultado, pero no lo que yo esperaba, y en los 50, muy positivo, porque logré igualar mis marcas" comenzó señalando Tomás Di Paolo.

El nadador de Unión de Santa Fe indicó que "en 200, además de conseguir marca para los Panamericanos que hacen este año en Santiago, quedé como campeón argentino. Fue una competencia muy dura, con rivales de calidad, con el dueño del récord argentino que es Nacho Méndez y Valentín Constantino que es el que quedó subcampeón. Fue una linda carrera, con lo cual creo que el balance es bueno".

"En la prueba de 100 espalda quedé cuarto, subí un poco mi tiempo, pero no está mal porque no es mi prueba. En los 50 también quedé en la cuarta ubicación e igualé mi mejor tiempo y es positivo. En categoría junior quedé primero en 50 metros, segundo en 100 y primero en 200. Es muy bueno, porque fue volver a competir después de seis meses, ya que la anterior fue en noviembre del año pasado" comentó el talentoso nadador de 20 años de edad.

image.png Entrenado por Adrián Tur y Diego Garbarino, el deportista unionista, estudia abogacía y entrena hasta tres turnos diarios.

Dipa, como se lo conoce, señaló que "en ese campeonato del año anterior me fue bastante similar a esta oportunidad, en 50 me fue bien, en los 100 más o menos, y en los 200 hice mi mejor registro. Estuvimos seis meses sin competencia, se complica no el entrenamiento, sino la motivación. Es complicado porque con mucha competencia podes ver tus parámetros, y en este caso no lo podes hacer".

La preparación para esta competencia en Buenos Aires fue muy dura. Sobre esta cuestión afirmó que "fueron entrenamientos muy duros, no paramos de entrenar, yendo y viniendo. Empezamos en el verano en Unión, después en noviembre volvimos a esa pileta, y con todo el tema este de la caldera, que ya vino el frío, que ya se complica, tuvimos que venirnos a Jerárquicos de vuelta, lugar donde nos reciben muy bien, las instalaciones son muy buenas y entrenamos muy cómodos, pero claramente extrañamos nuestra pileta".

image.png En Buenos Aires, Di Paolo, se impuso en la prueba de 200 metros espalda, y cuarto puesto en 100 y 50.

En cuanto a lo que se viene, Tomás explicó que "se viene un torneo en Brasil con la selección nacional, solamente somos Dante Nicola y yo quienes vamos de Unión. Se compite en Río de Janeiro, durante esta semana, y después viene el último selectivo que sería para los Panamericanos en julio. Dependiendo de la clasificación prepararme para esa competencia en Chile. Sino se produce nada raro, debería estar en el grupo que va a Santiago. Para que no esté en el equipo que va al Pana, me tienen que bajar mi mejor tiempo, el cual es duro y difícil de bajar, pero no es imposible".

El deporte, y la natación en particular es muy sacrificada, puesto que requiere mucha disciplina y mucha conducta. "Un día normal mío arranca a las 4.45 de la mañana, ya que a las 5.30 comienza el entrenamiento. Después tenemos tres o cuatro sesiones de trabajo, dependiendo el día, a lo que hay que agregarle, nutricionista, kinesiólogo, gimnasio, e ir a la facultad, porque estudio abogacía".