Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Tomás Olivera se consagró campeón en lanzamiento de martillo en los Panamericanos Junior Asunción 2025 y el atletismo argentino suma su segunda medalla dorada

Una nueva presea de oro sumó Argentina a su medallero y llegó desde el atletismo, gracias a la excelente actuación de Tomás Olivera en la prueba de lanzamiento del martillo, en la segunda jornada de este deporte en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevó a cabo en la pista atlética del predio del Comité Olímpico Paraguayo.

El bonaerense Olivera no sólo se quedó con la presea dorada al marcar 70.61 metros, en su segundo intento, en la final de lanzamiento del martillo, sino que además superó el record de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, en poder del brasilero Alencar Chagas Pereira, con 69.78. La medalla de plata fue ganada por el canadiense Jeremiah Nubbe (70.49) y la de bronce, por el chileno Benjamín Muñoz (67.04). El otro argentino que compitió en esta prueba, Lautaro Voullioz, terminó sexto (65.69).

Carolina Scarponi y Luciana Gómez fueron séptima y novena, respectivamente, en la final de salto con garrocha femenina, al saltar 3,80 metros. Las medallas quedaron en poder de las canadienses Jennifer Elizarov (oro, 4.45) y Heather Abadie (plata, 4.00) y de la brasilera Luana de Moura (bronce, 3.90).

Juana Zuberbuhler ocupó el sexto puesto en la final de los 1.500 metros, con un registro de 4:29:08. Al podio subieron las mexicanas Dafne Juárez (oro, 4:23:58) y Sabrina Salcedo (plata, 4:24:87), y la ecuatoriana Carmen Alder (bronce, 4:25:20).

La fueguina Renata Godoy terminó cuarta en el heptatlón, con 4.875 puntos. En las pruebas de hoy clasificó séptima en salto en largo, con 5.21 y sumó 617 puntos; ganó la prueba de lanzamiento de jabalina, con 38.31, y acaparó 635 puntos y quinta en los 800 metros, con un tiempo de 2:28:57 que le reportó 711 puntos. Ayer había sido quinta en los 100 metros con vallas, con un tiempo de 15:18, y 818 puntos; tercera en salto en alto, con una marca de 1,63 metros y 771 puntos; cuarta en lanzamiento de bala, con 11,30 metros, y 615 puntos y quinta en los 200 metros, con 27:04 y 708 puntos.

En la final de los 100 metros con vallas femeninos, Helen Bernard finalizó cuarta, con un tiempo de 13:73. Las medallas fueron para la cubana Jocelyn Echazábal (oro, 13:29), la barbadense Maya Rollins (plata, 13:51) y la brasilera Lays Silva (bronce, 13:60).

En los 400 metros con vallas femenino, Helen Bernard finalizó en el séptimo puesto, con 1:01:08. Se quedaron con las preseas la mexicana Antonia Sánchez (oro, 55:91); la representante de Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Michelle Smith (plata, 56:61) y la jamaiquina Daynea Colstock (bronce, 58:78).

Bruno De Genaro, en la misma prueba, pero masculina, fue sexto (50:65). El podio: los jamaiquinos Tyreece Hyman (oro, 48:90) y Romario Stewart (bronce, 50:11), y el brasilero Matheus da Silva (plata, 49:28). Por último, Uriel Muñoz no pudo terminar una de las semifinales de los 800 metros masculinos.