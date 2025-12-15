Torneo Oficial U17: Almagro se coronó campeón en Esperanza

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda