Torneo Oficial U17: Almagro se coronó campeón en Esperanza

Almagro, dirigido por Maximiliano Barisio, venció otra vez a CUST, por 48-44, para quedarse con el Torneo Oficial U17.

15 de diciembre 2025 · 07:49hs
En un repleto Juan Carlos Spies, el Almagro de Maximiliano Barisio volvió a superar a CUST para dar la vuelta olímpica y alzarse con el certamen 2025.

De esta manera se completó el año deportivo en rama femenina. Con CUST ganando el Oficial en U13, U15 y U21. Y República del Oeste siendo monarca en Mayores

Síntesis Almagro vs CUST

ALMAGRO 48: Giuliana Caravario 0, Lucía Andersson 13, Delfina Collins 2, Eugenia Reynaudo 8, Trinidad Marchetti 3, Lucía Bergagna 4, Martina Melchiorre 12, Victoria Longoni 0, Violeta Burgi 0, Sofía Collins 2, Nicolina Farías 2, Brisa Ojeda 2. DT: Maximiliano Barisio.

CUST 44: Maitena Ronconi 4, Pilar Irazuta 0, Indira Barco 3, Ana Leoni 4, Rosario Fernández 17, Camila Grande 9, Valentina Checcacci 0, Catalina Echegaray 2, Florencia Maidana 5, Paulina Fontanilla 0, Zoe Castillo 0, Delfina Vignolo 0. DT: Susana Goncebat.

Parciales: 10-12, 26-24 y 33-34.

Árbitros: Gerónimo Pauli, Brian Pérez y Juan Ghirimoldi.

Cancha: Juan Carlos Spies.

