Unión busca una respuesta inmediata ante Independiente en el 15 de Abril

Unión, tras la derrota que viene de sufrir en Córdoba, recibirá a Independiente, este sábado desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril.

Unión vuelve al 15 de Abril con la misión de dejar atrás la derrota ante Talleres y recuperar el camino que lo había llevado a sumar tres triunfos consecutivos. El Tatengue recibirá este sábado desde las 16.45 a Independiente, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium.

El equipo de Leonardo Madelón viene de caer 2-1 ante Talleres en Córdoba, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas y lo dejó con 13 puntos, en el octavo lugar de la Zona A. Ahora, ante su gente, Unión buscará una respuesta inmediata frente a un rival que también necesita sumar para sostenerse entre los clasificados a los playoffs.

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El entrenador prepara modificaciones. Matías Rocha tendrá su debut como titular en reemplazo de Tomás Fagioli, mientras que Joaquín Mosqueira ingresará por Emilio Giaccone. Además, Cristian Tarragona volverá al equipo después de cumplir la suspensión y ocuparía el lugar de Brahian Cuello.

La principal incógnita pasa por el sector izquierdo. Ignacio Malcorra arrastra una molestia muscular, por lo que no se descarta que Tarragona pueda ingresar por otro jugador y que el experimentado mediocampista conserve su lugar. A su vez, Eric Ramírez aparece como alternativa para reemplazar a Marcelo Estigarribia, quien trabajó de manera diferenciada durante la semana.

Independiente llega con la obligación de sumar ante Unión

Independiente llega a Santa Fe ubicado en el sexto puesto, con 14 puntos, luego del empate 1-1 ante San Lorenzo. El equipo dirigido por Jadson Viera sabe que una derrota podría volver a complicarlo en la pelea por la clasificación y por eso buscará rescatar un resultado positivo del 15 de Abril.

El entrenador del Rojo recuperó a Matías Abaldo y Josías Palais, quienes dejaron atrás sendos esguinces leves de tobillo sufridos ante San Lorenzo. También estará convocado Sebastián Valdez, quien regresó después de una intervención quirúrgica y ocupará un lugar entre los suplentes.

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Así, Unión e Independiente llegan separados apenas por un punto y con necesidades similares. El Tatengue quiere recuperarse después del traspié en Córdoba y volver a meterse en zona de clasificación, mientras que el Rojo intentará sostener su lugar entre los ocho primeros. El 15 de Abril será escenario de un duelo directo con mucho en juego.

Posibles formaciones de Unión e Independiente

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo o Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Hora de inicio: 16.45.

Televisa: ESPN Premium.