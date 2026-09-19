Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo le fue a Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

Unión recibirá a Independiente, este sábado desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril. Luis Lobo Medina, el hombre de negro.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 10:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cómo le fue a Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

Luis Lobo Medina será el encargado de dirigir este sábado, desde las 16.45, el partido entre Unión e Independiente por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura. El tucumano estará acompañado por Juan Del Fueyo y Lucas Ripoli como asistentes, Darío Sandoval será el cuarto árbitro y Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR, con Iván Núñez como AVAR.

Un historial favorable con Unión

El antecedente de Lobo Medina dirigiendo a Unión es positivo. El árbitro estuvo al frente de diez partidos del Tatengue, con cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota. Su última intervención fue el 10 de mayo de 2026, cuando Unión derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza, con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Unión es efectivo, pero debe corregir sus problemas defensivos

La tendencia también se refleja en sus últimos antecedentes: en los siete partidos más recientes que dirigió al equipo santafesino, Unión consiguió cuatro triunfos, dos empates y apenas una caída.

El primer antecedente de Lobo Medina con el Tate se remonta al 29 de agosto de 2022, cuando Unión empató 0-0 como local frente a Aldosivi. Desde entonces, el historial se fue inclinando claramente a favor del conjunto santafesino.

Con Independiente, un historial equilibrado

La historia cambia cuando aparece Independiente. Lobo Medina dirigió al Rojo solamente en tres oportunidades, con un registro equilibrado: una victoria, un empate y una derrota.

Su debut dirigiendo al conjunto de Avellaneda fue el 30 de agosto de 2025, en el empate 0-0 frente a Instituto en Alta Córdoba. El antecedente más reciente, en cambio, terminó con una derrota para Independiente: fue el 24 de abril de 2026, cuando Deportivo Riestra se impuso 2-0 en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 16 del Torneo Apertura.

LEER MÁS: Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

Así, Lobo Medina llega al duelo del 15 de Abril con antecedentes muy diferentes según el equipo: Unión presenta un historial ampliamente favorable, mientras que Independiente acumula un triunfo, un empate y una derrota en los tres encuentros que tuvo al tucumano como juez.

El partido tendrá además un condimento especial por la tabla: Unión suma 13 puntos e Independiente 14, por lo que ambos necesitan sumar para mantenerse en carrera por los puestos de clasificación a los playoffs.

Unión Luis Lobo Medina Independiente
Noticias relacionadas
Los convocados en Unión con la vuelta de Cristian Tarragona.

Los convocados en Unión con la vuelta del goleador y la presencia del último refuerzo

union respira: despues de la tension economica, el plantel y los empleados quedaron al dia

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

por que se podria cambiar de dia el partido entre boca y union

Por qué se podría cambiar de día el partido entre Boca y Unión

union, con cambios en todas las lineas para recibir a independiente

Unión, con cambios en todas las líneas para recibir a Independiente

Lo último

El desafío de Colón: ganar, convencer y llegar fortalecido al Reducido

El desafío de Colón: ganar, convencer y llegar fortalecido al Reducido

La industria de Santa Fe profundiza la caída: retrocesos en maquinaria, autos y metalurgia

La industria de Santa Fe profundiza la caída: retrocesos en maquinaria, autos y metalurgia

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Último Momento
El desafío de Colón: ganar, convencer y llegar fortalecido al Reducido

El desafío de Colón: ganar, convencer y llegar fortalecido al Reducido

La industria de Santa Fe profundiza la caída: retrocesos en maquinaria, autos y metalurgia

La industria de Santa Fe profundiza la caída: retrocesos en maquinaria, autos y metalurgia

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Ovación
Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Agenda de los Suramericanos: variadas competencias en los diferentes escenarios de Santa Fe

Agenda de los Suramericanos: variadas competencias en los diferentes escenarios de Santa Fe

Hockey: cuatro jugadores argentinos entre los mejores del mundo

Hockey: cuatro jugadores argentinos entre los mejores del mundo

Fiesta del hockey en la ASH: Las Leonas y Los Leones hicieron vibrar a Santa Fe

Fiesta del hockey en la ASH: Las Leonas y Los Leones hicieron vibrar a Santa Fe

Colón mira de reojo la fecha 30: cómo se mueve la Zona A de la Primera Nacional

Colón mira de reojo la fecha 30: cómo se mueve la Zona A de la Primera Nacional

Policiales
San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social