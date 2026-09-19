Cómo le fue a Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

Unión recibirá a Independiente, este sábado desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril. Luis Lobo Medina, el hombre de negro.

Luis Lobo Medina será el encargado de dirigir este sábado, desde las 16.45, el partido entre Unión e Independiente por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura. El tucumano estará acompañado por Juan Del Fueyo y Lucas Ripoli como asistentes, Darío Sandoval será el cuarto árbitro y Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR, con Iván Núñez como AVAR.

El antecedente de Lobo Medina dirigiendo a Unión es positivo. El árbitro estuvo al frente de diez partidos del Tatengue, con cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota . Su última intervención fue el 10 de mayo de 2026, cuando Unión derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza, con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

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La tendencia también se refleja en sus últimos antecedentes: en los siete partidos más recientes que dirigió al equipo santafesino, Unión consiguió cuatro triunfos, dos empates y apenas una caída.

Prensa Unión

El primer antecedente de Lobo Medina con el Tate se remonta al 29 de agosto de 2022, cuando Unión empató 0-0 como local frente a Aldosivi. Desde entonces, el historial se fue inclinando claramente a favor del conjunto santafesino.

Con Independiente, un historial equilibrado

La historia cambia cuando aparece Independiente. Lobo Medina dirigió al Rojo solamente en tres oportunidades, con un registro equilibrado: una victoria, un empate y una derrota.

Su debut dirigiendo al conjunto de Avellaneda fue el 30 de agosto de 2025, en el empate 0-0 frente a Instituto en Alta Córdoba. El antecedente más reciente, en cambio, terminó con una derrota para Independiente: fue el 24 de abril de 2026, cuando Deportivo Riestra se impuso 2-0 en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 16 del Torneo Apertura.

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Así, Lobo Medina llega al duelo del 15 de Abril con antecedentes muy diferentes según el equipo: Unión presenta un historial ampliamente favorable, mientras que Independiente acumula un triunfo, un empate y una derrota en los tres encuentros que tuvo al tucumano como juez.

El partido tendrá además un condimento especial por la tabla: Unión suma 13 puntos e Independiente 14, por lo que ambos necesitan sumar para mantenerse en carrera por los puestos de clasificación a los playoffs.