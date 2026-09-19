Suramericanos: Jornada perfecta para los seleccionados argentinos en Rosario

En el hipódromo de Rosario, Los Pumas 7´s vencieron con autoridad a Paraguay y Perú, mientras que Las Yaguaretés golearon a las chilenas y peruanas.

Los Pumas 7’s lograron un apabullante 80 a 0 ante Perú en su segunda presentación en el torneo de Seven de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En primer turno, el elenco albiceleste le había ganado a Paraguay por 40 a 0, y con estos resultados ratificó su condición de claro favorito a obtener el Oro en esta competencia.

Las Yaguaretés lograron su segundo triunfo consecutivo en el torneo de Seven de los Juegos Suramericanos al derrotar por 40 a 0 a Chile, en un compromiso disputado en Rosario. El combinado argentino, que había goleado por 46 a 0 a Perú, cumplieron ante las transandinas otra actuación sólida con la cual cerraron su primer día en la competencia.

Los Pumas 7´s fueron impiadosos en Rosario en los Suramericanos

El debut del seleccionado masculino, el cual quiere revalidar el oro conseguido en Asunción 2022, fue ante Paraguay. Los locales impusieron su supremacía desde un comienzo con el try de Matteo Graziano a los dos minutos de juego tras una gran línea de carreras luego de la asistencia de Santiago Mare. Vera Feld acertó la conversión para jugada de siete puntos. A los 4 minutos, el rosarino Pedro de Haro aprovechó el gran empuje argentino en un scrum a favor de Paraguay y apoyó por la punta, y tras otro acuerdo de Vera Feld, Argentina ya ganaba 14-0. Faltando dos minutos para el cierre, Matteo Graziano apiló dos jugadores paraguayos y conquistó el ingoal rival contra la bandera. Los Pumas 7’s se fueron al descanso 19-0.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora derrotó por 50 a 0 a Paraguay y luego arrolló por 80 a 0 a Perú.

La segunda mitad fue una continuación del cierre del primer tiempo. Al minuto de juego, Santino Zangara rompió la defensa paraguaya para volver a sacar distancia en el marcador. Vera Feld seguía intratable y acertaría su tercera conversión del partido. Tras la conquista del cordobés, Argentina fue completamente dominante del juego, tal es así que una ráfaga de cuatro tries, gracias a Dubuc, Moneta, Batac y Fossati, en los últimos cuatro minutos de juego cerró el marcador 50-0 para Los Pumas 7’s.

El segundo encuentro del día enfrentaba a argentinos y peruanos, en un partido en donde no hubo equivalencia y el dominio nacional fue total. El seleccionado local impuso condiciones en todo momento al recuperar cada pelota en las salidas propias y romper la línea de defensa peruana, tal es así que en la primera mitad fueron seis los tries argentinos. La segunda parte se desarrolló de la misma manera con siete tries para Los Pumas 7’s que no sacaron el pie del acelerador en ningún momento para cerrar el marcador en un abrumador 87-0.

Los próximos compromisos para el seleccionado argentino serán sus duelos ante Colombia, desde las 14:4hs, Chile a las 17:26hs y posteriormente ante Uruguay, a las 20:08hs.

Las Yaguaretés filosas en el Hipódromo

El primer rival para Las Yaguaretés fue Perú, que comenzó los primeros instantes del juego con la posesión de pelota. Sin embargo, luego de un buen contraruck por parte del seleccionado argentino, finalizó con Sofía González anotando el primer try del torneo para las argentinas. La conversión fue efectiva por la misma, para el 7-0 parcial. Casi de inmediato, y también de pelota recuperada, fue el turno de apoyar para Candela Delgado, escapándose por el ciego para llegar sin inconvenientes al ingoal. La conversión, ejecutada por Delgado, fue positiva y marcó el 14-0 parcial. El primer tiempo finalizó con victoria argentina 24 a 0, producto de las conquistas de Abril Romero (debutante) y Paula Pedrozo.

Las Yaguaretés golearon a Perú y Chile en el arranque del Seven en Rosario.

La segunda mitad comenzó con Las Yaguaretés conectadas y aprovechando cada oportunidad en ataque. Así, llegaron las conquistas de Brisa Borda (Debutante) y Abril Romero, estableciendo su doblete. Al igual que durante todo el partido, la velocidad y el poder de definición del equipo argentino hicieron de las suyas para que Candela Delgado y Cristal Escalante redondeen la victoria argentina, 46 a 0 ante Perú.

Chile fue el segundo y último rival del día viernes, con un trámite parejo durante el primer tiempo. La paciencia argentina en defensa, y la velocidad de Talía Rodich en ataque, le permitieron a Las Yaguaretés romper el cero en el marcador y apoyar debajo de los postes, a los cuatro minutos de juego. La conversión efectiva de Sofía González, estampó el 7-0 parcial. A segundos del final de la primera mitad, la propia González, a pura astucia, jugó rápido un penal y luego de recorrer muchos metros con pelota, le cedió la posesión a Paula Pedrozo, que llegó en apoyo y marcó la segunda conquista argentina en el partido. La jugadora de Casa de Padua sumó la conversión y dejó el marcador 14 a 0.

La segunda mitad comenzó de manera eléctrica para el seleccionado argentino, que en las dos primeras acciones en ataque volvieron a apoyar para estirar el marcador. En primera instancia, la velocidad de Paula Pedrozo le permitió a la capitana anotar su segunda conquista en el partido ante Chile. Luego, fue Francesca Iacaruso, que atacó por el centro de campo y luego de superar a las defensoras rivales para apoyar su primer try en el certamen. La superioridad argentina en el aspecto físico se hizo notar en los últimos minutos, donde Candela Delgado logró escabullirse en la defensa chilena para escaparse rumbo al try. Sin embargo, quedaba tiempo para un try más, obra de Sofía González, que con la conversión de Candela Delgado, le puso cifras definitivas al triunfo argentino, 40 a 0.

Los próximos compromisos para el seleccionado argentino serán sus duelos ante Paraguay, desde las 15:50hs y posteriormente ante Colombia, a las 18:32hs.