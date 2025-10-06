Medrán mira a futuro: el plan del DT de Colón tras el cierre de la temporada

Ezequiel Medrán destacó sus ganas de continuar en Colón y tiene un plan para llegar a fin de año con el plantel activo, que debe consensuar con la CD.

Colón cerró una temporada olvidable en la Primera Nacional, en la que terminó 16º en la Zona B con 32 puntos, muy lejos de los objetivos. El equipo rojinegro quedó a 19 unidades de Chaco For Ever, último clasificado al Reducido, y a 31 de Gimnasia de Mendoza, líder de la zona y finalista por el primer ascenso frente a Deportivo Madryn.

En conferencia de prensa, Ezequiel Medrán trazó las líneas de trabajo de cara al futuro inmediato . El entrenador confirmó que desde este lunes comenzará a trabajar, aunque con un plantel reducido: la idea es enfocarse en un Selectivo y en los futbolistas que tienen contrato vigente para 2026. Los jugadores cuyos vínculos finalizan en diciembre seguirán negociando la rescisión anticipada o, en su defecto, trabajarán de manera diferenciada.

Respecto a su situación personal, Medrán fue claro: “Tengo contrato vigente hasta diciembre de 2026, sin cláusulas ni acuerdos de palabra. Mi deseo es continuar, porque me encantaría defender este escudo en la próxima temporada”, sostuvo.

El entrenador llegó a Colón en el tramo final del torneo y dirigió siete encuentros: logró una sola victoria (ante Defensores Unidos de Zárate), dos empates (contra Chacarita y Deportivo Morón) y sufrió cuatro derrotas (frente a Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Buenos Aires). Un balance que no terminó de convencer y que deja más preguntas que certezas.

De qué depende la continuidad de Medrán en Colón

En ese sentido, su continuidad dependerá de lo que ocurra en las elecciones del próximo 30 de noviembre. Varias de las agrupaciones que en un principio respaldaban su llegada ahora analizan con cautela la posibilidad de sostenerlo, ya que los resultados no estuvieron a la altura de lo esperado ni lograron cambiar el rumbo futbolístico de un Colón golpeado por un año caótico.

Con el futuro institucional como telón de fondo, el DT apuesta a sostener la tarea diaria, trabajar con lo que hay y preparar las bases de un nuevo ciclo. La pelota, sin embargo, quedará del lado de las urnas.