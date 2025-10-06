Uno Santa Fe | Policiales | choque

Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 11: un conductor hospitalizado

Ocurrió entre Nelson e Iriondo. La ruta permaneció cortada durante toda la madrugada por el operativo policial y los peritajes

6 de octubre 2025 · 08:37hs
Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 11: un conductor hospitalizado

Un violento choque frontal entre dos camiones se registró este domingo a la noche en el kilómetro 508 de la ruta 11, entre las localidades de Nelson e Iriondo, en el departamento La Capital. El siniestro ocurrió pocos minutos antes de la medianoche y mantuvo interrumpido el tránsito vehicular hasta el amanecer de este lunes.

Los conductores de ambos vehículos circulaban en sentidos contrarios cuando, por causas que se investigan, colisionaron de frente. Fueron otros automovilistas que transitaban la zona quienes alertaron a la central de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de los equipos de rescate.

Un camionero debió ser rescatado entre los hierros

Al arribar los policías de Orden Público y bomberos voluntarios de Laguna Paiva, encontraron a uno de los camioneros atrapado en la cabina de su vehículo. Se trata de Brian Gabriel Valdez, de 27 años, quien fue rescatado entre los hierros retorcidos y asistido por personal médico en el lugar. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen.

En el nosocomio, los profesionales de la guardia constataron que el joven presentaba politraumatismos, fractura de cadera y fractura en la pierna izquierda, aunque sin riesgo de vida. Recibió curaciones y quedó internado en observación.

El otro conductor involucrado, identificado como Agustín Ignacio Rojas, de 22 años, resultó ileso.

Operativo y peritajes

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo policial para desviar el tránsito por rutas alternativas, a cargo de efectivos de Orden Público de Iriondo y Nelson, junto con la Guardia Provincial (ex Seguridad Vial).

La ruta 11 permaneció cortada durante toda la madrugada hasta la finalización de los peritajes criminalísticos, que estuvieron a cargo de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó el hecho al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso las medidas correspondientes, entre ellas un informe médico del herido y el relevamiento técnico en el lugar del siniestro.

El tránsito fue habilitado nuevamente en las primeras horas de la mañana, aunque con presencia policial permanente para garantizar la seguridad vial en la zona.

