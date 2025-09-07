Uno Santa Fe | Ovación | Pasten

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

En un cierre de carrera con mucha polémica, finalmente la victoria en el “Rally de San Luis” 2025 terminó quedando en manos de Gastón Pasten y su Skoda.

Matías Russo

Por Matías Russo

7 de septiembre 2025 · 22:24hs
El Campeonato Argentino de Rally llevó a cabo su séptima fecha del año en un reducto siempre habitual e histórico como lo es el territorio puntano. Así, y más allá de un contexto paisajístico de mucha belleza, la exigencia y el desafío que propusieron los caminos de San Luis estuvieron a la orden del día, donde los grandes protagonistas fueron Miguel Baldoni, y Gastón Pasten.

Sin embargo, la definición de la carrera no fue al 100% por vía deportiva, en las pruebas especiales cronometradas como ocurre habitualmente, sino que esta vez el resultado final se concretó a través de una penalidad reglamentaria, efectuada por los comisarios deportivos actuantes en esta prueba.

Pues el líder general de la carrera, durante el desarrollo de toda la prueba fue el representante sanluiseño Miguel Baldoni (Skoda) quien, inesperadamente, en el final de la competencia recibió una penalización de 1:00,0 por la infracción del artículo 19.2.2 del reglamento deportivo, el cual establece que “las tripulaciones deberán respetar en todo momento el trazado, cronograma, secuencia de controles y sentido de circulación establecido en el Libro de Ruta, cualquier alteración a estas indicaciones será pasible de sanciones por parte de los Comisarios”, y 10 segundos adicionales por presentar la tarjeta 1 minuto tarde. A su vez, el otro piloto que peleó por la victoria mano a mano desde el inicio mismo del evento, Martín Scuncio (Skoda) debió abandonar cuando estaba en la lucha por la punta.

Por lo tanto, todos estos sucesos, le permitieron llegar al primer lugar a Gastón Pasten (Skoda) que, al fin y al cabo, se terminó adjudicando la victoria absoluta al concluir la competencia “No me llena de orgullo decir que ganamos, porque lo hicimos por la penalización. Estoy contento por un lado, pero, por otro lado, sinceramente, me gusta ganar la carrera por lo que se hace dentro de un tramo y no por un reglamento. Pero bueno, lamentablemente es así y, por más que nos guste o no, el reglamento está para cumplirlo”, aseveró el ganador Pasten.

Qué dijo Miguel Baldoni de lo sucedido en San Luis

Mientras tanto, el descargo de Miguel Baldoni a los medios ante lo sucedido fue el siguiente: “Estoy un poco triste y con bronca porque habíamos ganado la carrera en los tramos y, al llegar, nos enteramos de la penalización. Entienden los comisarios deportivos que no recorrimos el camino exacto del enlace; algo que expliqué que fue por gente de la organización, hubo un malentendido. No estamos de acuerdo, pero respetamos las indicaciones de los comisarios deportivos. Nosotros nos sentimos ganadores”.

Finalmente vale destacar, también, que el tercer lugar de la general, cerrando las posiciones de podio fue para el siempre vigente Federico “Coyote” Villagra (Hyundai).

El Rally de Entre Ríos, el denominado “Rally de Diamante y Valle María”, será la próxima fecha del calendario, que se disputará del 3 al 5 de octubre.

