Uno Santa Fe | Ovación | Camilo Ugo Carabelli

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli venció a Tomas Etcheverry para acceder a la segunda ronda del Masters 1000 de París. En tanto que Comesaña cayó ante Auger-Aliassime

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2025 · 11:36hs
Camilo Ugo Carabelli avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París

Camilo Ugo Carabelli avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París

Camilo Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Tomás Etcheverry, para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de París, mientras que Francisco Comesaña cayó frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (9°).

Ganó Carabelli y sigue en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli, quien actualmente ocupa el puesto número 49 del ranking ATP, jugó en un muy buen nivel para imponerse por 7-5 y 6-3, luego de una hora y 54 minutos de juego. Al “Brujo” le alcanzó con dos quiebres en cada set, mientras que su oponente le rompió el servicio en una ocasión por parcial.

Este triunfo representa un muy buen resultado para Ugo Carabelli, quien se reencontró con la victoria luego de tres derrotas consecutivas. Su último partido ganado había sido en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, donde superó al francés Térence Atmane debido al retiro del galo en el primer set.

Su rival en la segunda ronda será el alemán Alexander Zverev (3°), quien comenzará su camino en el torneo en dicha instancia por estar entre los primeros ocho preclasificados.

Etcheverry, por su parte, venía de superar la clasificación, donde venció a español Pedro Martínez y al neerlandés Jesper de Jong en sets corridos. Pese a la derrota, el platense está encontrando una interesante regularidad en cuanto a resultados estas últimas semanas de la temporada.

El otro argentino que jugó este martes fue Francisco Comesaña, quien le presentó batalla a Auger-Aliassime pero terminó cayendo en tres sets por 6-7(2), 6-3 y 6-3, tras 2 horas y 18 minutos de juego.

Pese a esta caída, Comesaña le hizo un gran partido a uno de los mejores jugadores del circuito, que incluso pelea por el ingreso al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho primeros del ranking a final de temporada.

El próximo rival de Auger-Aliassime en este torneo será el francés Alexandre Müller, que venció en sets corridos al estadounidense Brandon Nakashima.

Tras estos resultados, los únicos argentinos que siguen en carrera en el Masters 1000 de París, que es el último torneo de esta categoría en la temporada, son Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo.

Camilo Ugo Carabelli Etcheverry Masters 1000
Noticias relacionadas
El plantel de Banfield no entrenó el lunes por falta de pago.

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del Masters de París.

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Lionel Messi habló sobre la chance de jugar el Mundial con la Selección Argentina.

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció 2-0 al Real Betis.

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Lo último

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Último Momento
Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Juan Cruz Cándido: La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después

Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Ovación
La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso