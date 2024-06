Un argentino jugará la final del AAT Challenger Santa Fe 2024

Luego del encuentro, declaró: “Fue un partido duro. Él (Farjat) está sacando muy bien, metiendo mucha presión y ganando todos los partidos holgados. Arrancó quebrándome, pero por suerte pude mantenerme y ganar este partido.”

Sobre el valor de los torneos en el país, Gonzalo dijo: “Es muy importante tener torneos en nuestro país ya que el público hace diferencia. La comodidad y el apoyo de familiares y amigos influye también. Ser local me ayuda.” Y completó: “A veces jugar con alguien que no conozco me quita presión y jugar con alguien que tengo un historial abajo me complica más. Hoy tenía el historial abajo, él me ganó dos veces ya y me había ganado bien".

tenis aat challenger santa fe cuartos de final sfltc 2.jpg El estadounidense que compite para Argentina, Andrea Collarini, consiguió imponerse tras 2.52 horas de juego.

Mena protagonista en el Santa Fe Lawn Tennis

Por su parte, Facundo Mena se convirtió en otro de los argentinos semifinalistas en Santa Fe al derrotar al estadounidense Trey Hilderbrand por 6-4 y 7-6(3). El nacido en Temperley llega a su 13º semifinal en este nivel, pero la primera en el país. A sus 31 años, disfruta de este momento y lo cuenta: “No siempre tuve buenos resultados acá, está bueno que aparezcan en esta etapa de mi carrera”, contó el ex 127º del ranking y campeón de 3 títulos Challenger.

Y agregó: "La verdad que estoy muy contento porque sabía que era un partido muy difícil. Un rival que todo el tiempo te corta los ritmos, juega saque y red, venía jugando muy bien, tenía muchos partidos encima, así que estoy muy contento de haber resuelto este partido. Me imagino que mañana sábado vendrá a verme más gente".

El porteño Collarini dejó en el camino De Almeida

En el último partido de singles de la jornada, Andrea Collarini derrotó al brasileño Matheus Pucinelli De Almeida por 5-7, 6-2 y 6-3 en dos horas y 52 minutos de juego y jugará su 20º semifinal Challenger y 5º en el país. El ganador del último torneo de la categoría disputado en Tucumán declaró: "Estoy contento obviamente porque dejé todo. Quedó a la vista. Por haber luchado tanto y no haberme dado por vencido después de un primer set que iba ganando y me lo dio vuelta jugando un muy buen tenis. Seguí ahí luchando, remando y me lo llevé para casa", contó Collarini, quien sacó 5-3 en la primera manga y no pudo aprovechar tres set points.

tenis aat challenger santa fe cuartos de final sfltc 3.jpg El porteño Facundo Mena dio cuenta del norteamericano Hilderbrand y es uno de los semifinalistas en Santa Fe.

"Crecí en Argentina, soy argentino. Estoy muy a gusto acá. Con estas condiciones jugué desde los Nacionales, desde que soy muy chico, así que es un placer. Cada vez que haya un torneo en el país lo voy a jugar porque encima lo disfruto un montón", confesó el porteño tras estirar su buena racha en Argentina en 2024, donde lleva un récord de 10 victorias y una derrota, con el mencionado título en Tucumán y cuartos de final en el AAT Challenger Santander edición TCA 2, en enero.

Por último, Collarini explicó el motivo de su festejo del final que hizo un símbolo de "basta" con los brazos. "El flaco me ganó como 4 veces. Hay veces que uno tiene que romper el convencimiento ese mental que iba 5-3. De repente, para mí, iban todas a la línea. Pero parecía que siempre todo en contra de él. Esta vez le gané y me saqué esa mufa con él".

En tanto, Ulises Blanch (USA) completa el cuadro de semifinales. El estadounidense de 26 años superó al correntino Lautaro Midón por 6-4 y 6-4. Este sábado seguirá la acción con las semifinales de singles y la final de dobles en el Santa Fe Lawn Tennis Club. Las entradas del AAT Challenger edición Santa Fe se consiguen por $7.000 más servicios en www.plateavip.com.ar o en la puerta del club.