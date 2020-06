"Un estate italiana": la inolvidable canción de Italia 90

"Un'estate italiana", compuesta por Giorgio Moroder y el letrista estadounidense Tom Whitlock, pasó a la posteridad como una de las más grandes canciones que se hayan hecho para una Copa del Mundo. Fue la versión enteramente italiana, escrita por Gianna Nannini y Edoardo Bennato, la que alcanzó el estatus de obra de culto.

La música fue encargada en 1989 a Moroder por la organización de la Copa Mundial de la FIFA. Luego de escribirla, este le encargó el contenido lírico de la canción a Whitlock, quien escribió la letra en inglés y le puso el título "To Be Number One". Como el resultado no fue el esperado, Moroder le encargó una letra a sus compatriotas Bennato y Nannini, que crearon una versión diferente, más emotiva y que tuvo mucha mayor repercusión en los países de habla inglesa e hispana.

Embed

En ese Mundial de Italia 1990, "Ciao" fue la mascota. Por su condición de objeto inanimado, recibió muchas críticas: era un futbolista en forma de cubos con la bandera italiana a lo largo de su cuerpo. Así y todo, pasó a la historia como el representante de uno de los mundiales más recordados.

Embed

Con la misma melodía, en su idioma e interpretación originales iban a estar las claves del éxito. Así convocó a la dupla Nannini-Bennato, quienes aunque nunca formaron un dúo real o un grupo, servían a la perfección para que la canción tuviera fuerza y pasión. Los planetas se alinearon: un brillante productor con una excelente interpretación le dieron forma al himno que aún se canta.

La vocalista del éxito más importante de la historia de los Mundiales es hermana mayor del expiloto de Fórmula 1 Alessandro Nannini y grabó música hasta hace seis años: ahora tiene 63. Y su dupla circunstancial, Edoardo Bennato, con 73 años, tiene más de 30 discos en su haber y hace una década que dejó de grabar.