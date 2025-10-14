Uno Santa Fe | Ovación | Bruselas

Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 250 de Bruselas ante el francés Valentin Royer y no levanta. En tanto, Francisco Comesaña ganó y sigue adelante

14 de octubre 2025 · 15:44hs
Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

El argentino Sebastián Báez desaprovechó una buena oportunidad y cayó en la primera ronda del ATP 250 de Bruselas ante el francés Valentin Royer. Por su parte, la buena fue el triunfo de Francisco Comesaña para seguir adelante.

Báez, que está cerrando un 2025 para el olvido, en ningún momento encontró respuestas ante el juego de su rival y fue derrotado con un contundente 6-2 y 6-3, luego de una hora y 14 minutos de partido.

De esta manera, Báez, quien llegaba a Bruselas como el sexto preclasificado, dejó pasar una buena oportunidad ante un rival que entro al cuadro principal como lucky looser (perdedor afortunado), ya que había perdido en la última ronda de la clasificación, pero se vio beneficiado por una baja por lesión.

image

La de este martes representó la quinta derrota para Báez en sus últimas seis presentaciones (solo le pudo ganar al chino Zhizhen Zhang en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái). Además, se despidió en la primera ronda en 14 de los 23 torneos ATP que disputó en esta flojísima temporada.

Comesaña dio la nota ante Goffin en el ATP 250 de Bruselas

Francisco Comesaña entregó el festejo argentino en el ATP 250 de Bruselas. El marplatense venció al belga David Goffin y está en segunda ronda. Fue 7-6 (5) y 6-4 para el 68° del mundo ante el ex top ten e invitado local (105°). Cabe recordar que, tras nueve años en Amberes, el torneo se trasladó a la capital belga en 2025. Se trató de la alegría argentina en la jornada belga.

Bruselas Francisco Comesaña Sebastián Báez
Noticias relacionadas
japon sorprendio y le dio vuelta un partidazo a brasil

Japón sorprendió y le dio vuelta un partidazo a Brasil

prefederal: banco cambio el factor cancha ante el quilla por los play-in

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Unión recibirá este martes en el predio Nery Pumpido al puntero Colón de San Justo.

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

cuenta regresiva para la 1ª maraton lagunera de regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Lo último

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: "Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos"

Último Momento
Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: "Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos"

Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

Ovación
Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: Todavía no caemos de lo que logramos

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos de lo que logramos"

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos