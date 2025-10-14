Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 250 de Bruselas ante el francés Valentin Royer y no levanta. En tanto, Francisco Comesaña ganó y sigue adelante

El argentino Sebastián Báez desaprovechó una buena oportunidad y cayó en la primera ronda del ATP 250 de Bruselas ante el francés Valentin Royer. Por su parte, la buena fue el triunfo de Francisco Comesaña para seguir adelante.

Báez, que está cerrando un 2025 para el olvido, en ningún momento encontró respuestas ante el juego de su rival y fue derrotado con un contundente 6-2 y 6-3, luego de una hora y 14 minutos de partido.

De esta manera, Báez, quien llegaba a Bruselas como el sexto preclasificado, dejó pasar una buena oportunidad ante un rival que entro al cuadro principal como lucky looser (perdedor afortunado), ya que había perdido en la última ronda de la clasificación, pero se vio beneficiado por una baja por lesión.

La de este martes representó la quinta derrota para Báez en sus últimas seis presentaciones (solo le pudo ganar al chino Zhizhen Zhang en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái). Además, se despidió en la primera ronda en 14 de los 23 torneos ATP que disputó en esta flojísima temporada.

Comesaña dio la nota ante Goffin en el ATP 250 de Bruselas

Francisco Comesaña entregó el festejo argentino en el ATP 250 de Bruselas. El marplatense venció al belga David Goffin y está en segunda ronda. Fue 7-6 (5) y 6-4 para el 68° del mundo ante el ex top ten e invitado local (105°). Cabe recordar que, tras nueve años en Amberes, el torneo se trasladó a la capital belga en 2025. Se trató de la alegría argentina en la jornada belga.