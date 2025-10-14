Falleció un hincha de Platense tras el partido ante Deportivo Riestra

Un hincha de Platense murió tras sufrir una descompensación en la tribuna durante el partido ante Deportivo Riestra jugado este lunes

Un hincha de Platense murió tras sufrir una descompensación en la tribuna durante el partido ante Deportivo Riestra jugado este lunes. El hecho ocurrió en el Estadio Ciudad de Vicente López y fue confirmado por el propio club en un comunicado oficial.

Según la información difundida por la institución, el incidente se produjo a las 19.37 en la tribuna Roberto Goyeneche, donde Osvaldo David Muñoz, simpatizante de Platense, se descompensó en pleno encuentro.

El comunicado de Platense

Inmediatamente se activó el protocolo de emergencias y el personal médico ingresó a la tribuna dos minutos después para asistir al hincha y a las 19.41 fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Vicente López.

Pese a las maniobras de reanimación, Muñoz falleció en el centro de salud. El club informó que cuenta con registros fílmicos de lo sucedido y que el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su análisis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/1978138550026780912&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Platense informa con dolor que durante el partido de anoche ante el Club Deportivo Riestra en el Estadio Ciudad de Vicente López, nuestro hincha Osvaldo David Muñoz sufrió una grave descompensación en la tribuna Roberto Goyeneche.



El lamentable hecho se produjo… pic.twitter.com/8AjXfAS4qA — Club Atlético Platense (@caplatense) October 14, 2025

En el comunicado, Platense expresó sus condolencias a la familia, allegados y amigos del fallecido, a quienes acompañó en el dolor por la pérdida. La entidad remarcó el profundo pesar que atraviesa la comunidad calamar tras el hecho, ocurrido durante un encuentro correspondiente al campeonato local disputado en su estadio.

La institución no brindó detalles adicionales sobre las causas de la descompensación ni sobre el avance de las actuaciones posteriores. El fallecimiento de Muñoz generó consternación entre los hinchas, que manifestaron su dolor en redes sociales y en las inmediaciones del club.