¿Qué jugadores de Colón todavía forman parte de la enfermería?

El plantel de Colón retomó las tareas con baja intensidad y por grupos, donde hay todavía algunos que se recuperan de lesiones. ¿Quiénes son?

14 de octubre 2025 · 17:58hs
Prensa Colón

El plantel de Colón retomó los entrenamientos este lunes por la tarde en el predio 4 de Junio bajo la conducción del técnico Ezequiel Medrán, con un trabajo planificado en distintos grupos según la situación contractual y deportiva de cada jugador.

Mientras algunos juveniles realizan tareas preparatorias antes de continuar su rodaje en la reserva, otros se enfocan en los que finalizan contrato en diciembre y aquellos que tienen acuerdo vigente hasta 2026. Dentro de esta organización, hay varios futbolistas que trabajan de manera diferenciada por lesiones.

Los lesionados en Colón tras el final de la temporada

Entre ellos se destacan Tomás Gallay, Agustín Giménez y Gonzalo Soto, quienes atraviesan la etapa final de recuperación de problemas musculares.

Agustín Giménez
Agust&iacute;n Gim&eacute;nez no volvi&oacute; a jugar desde la salida de Ariel Pereyra.

Agustín Giménez no volvió a jugar desde la salida de Ariel Pereyra.

Todos mantienen vínculo con el club, aunque habrá que esperar a la definición de las próximas elecciones, donde a partir del 1 de diciembre se sabrán las nuevas autoridades, para conocer si formarán parte de los planes de cara a la próxima temporada.

El trabajo diferenciado busca no solo acelerar la recuperación física de los lesionados, sino también garantizar que el equipo pueda avanzar con normalidad y caiga ninguno más, lo que podría deparar en renovaciones no deseadas. Un Colón que transita esta etapa ya sin competencia, esperando las vacaciones y luego definiciones para el año que viene.

Colón Gonzalo Soto Tomás Gallay
