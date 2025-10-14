¿Qué jugadores de Colón todavía forman parte de la enfermería?

El plantel de Colón retomó las tareas con baja intensidad y por grupos, donde hay todavía algunos que se recuperan de lesiones. ¿Quiénes son?

El plantel de Colón retomó los entrenamientos este lunes por la tarde en el predio 4 de Junio bajo la conducción del técnico Ezequiel Medrán , con un trabajo planificado en distintos grupos según la situación contractual y deportiva de cada jugador.

• LEER MÁS: En Colón ningún jugador quiere ceder y se complicaron las rescisiones

Mientras algunos juveniles realizan tareas preparatorias antes de continuar su rodaje en la reserva, otros se enfocan en los que finalizan contrato en diciembre y aquellos que tienen acuerdo vigente hasta 2026. Dentro de esta organización, hay varios futbolistas que trabajan de manera diferenciada por lesiones.

• LEER MÁS: El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Los lesionados en Colón tras el final de la temporada

Entre ellos se destacan Tomás Gallay, Agustín Giménez y Gonzalo Soto, quienes atraviesan la etapa final de recuperación de problemas musculares.

Agustín Giménez Agustín Giménez no volvió a jugar desde la salida de Ariel Pereyra. Prensa Colón

Todos mantienen vínculo con el club, aunque habrá que esperar a la definición de las próximas elecciones, donde a partir del 1 de diciembre se sabrán las nuevas autoridades, para conocer si formarán parte de los planes de cara a la próxima temporada.

• LEER MÁS: Medrán: "En Colón quiero consolidar un proyecto a largo plazo"

El trabajo diferenciado busca no solo acelerar la recuperación física de los lesionados, sino también garantizar que el equipo pueda avanzar con normalidad y caiga ninguno más, lo que podría deparar en renovaciones no deseadas. Un Colón que transita esta etapa ya sin competencia, esperando las vacaciones y luego definiciones para el año que viene.