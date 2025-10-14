El plantel de Colón retomó los entrenamientos este lunes por la tarde en el predio 4 de Junio bajo la conducción del técnico Ezequiel Medrán, con un trabajo planificado en distintos grupos según la situación contractual y deportiva de cada jugador.
¿Qué jugadores de Colón todavía forman parte de la enfermería?
El plantel de Colón retomó las tareas con baja intensidad y por grupos, donde hay todavía algunos que se recuperan de lesiones. ¿Quiénes son?
Por Ovación
Mientras algunos juveniles realizan tareas preparatorias antes de continuar su rodaje en la reserva, otros se enfocan en los que finalizan contrato en diciembre y aquellos que tienen acuerdo vigente hasta 2026. Dentro de esta organización, hay varios futbolistas que trabajan de manera diferenciada por lesiones.
• LEER MÁS: El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año
Los lesionados en Colón tras el final de la temporada
Entre ellos se destacan Tomás Gallay, Agustín Giménez y Gonzalo Soto, quienes atraviesan la etapa final de recuperación de problemas musculares.
Todos mantienen vínculo con el club, aunque habrá que esperar a la definición de las próximas elecciones, donde a partir del 1 de diciembre se sabrán las nuevas autoridades, para conocer si formarán parte de los planes de cara a la próxima temporada.
• LEER MÁS: Medrán: "En Colón quiero consolidar un proyecto a largo plazo"
El trabajo diferenciado busca no solo acelerar la recuperación física de los lesionados, sino también garantizar que el equipo pueda avanzar con normalidad y caiga ninguno más, lo que podría deparar en renovaciones no deseadas. Un Colón que transita esta etapa ya sin competencia, esperando las vacaciones y luego definiciones para el año que viene.