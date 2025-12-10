Unión alcanzó una marca que confirma su crecimiento en la Liga Nacional

Unión transita su octava temporada en la Liga Nacional, la quinta al hilo desde su regreso en 2021. En total, su récord es de 109-166, con 275 cotejos

Unión transita su octava temporada en la Liga Nacional , la quinta al hilo desde su regreso en 2021. En total, su récord oficial es de 109-166, con 275 cotejos disputados (5-8 en la 2025/26).

La particularidad es que ante Independiente de Oliva , el pasado 25 de marzo, llegó a 100 éxitos en la elite. Y con el mismo adversario, volvió a anotar en tres cifras.

En 25 ocasiones lo alcanzó entre los mejores del básquet nacional, y 23 fueron en condición de local. Apenas cinco veces fueron 100 unidades, en este caso para un equipo que venía promediando 76,8 en la actual campaña.

Temporada de Unión 1985

1-(L) Almagro 100-72

2-(L) Independiente (T) 121-33

3-(L) San Andrés 106-85

4-(V) Olimpo (BB) 103-102

5-(L) Sport Club 105-84

6-(L) Argentino (F) 103-72

Temporada 1986

1-(L) Caja Popular (T) 121-106

2-(L) Instituto 107-69

3-(L) Pacífico 108-102

4-(L) Olimpo (BB) 107-88

5-(L) Atenas 109-80

6-(L) Pacífico 103-81

7-(L) Argentino (F) 101-83

Temporada 1987

1-(L) Firmat FC 107-86

2-(L) Estudiantes (BB) 114-102

3-(L) Olímpico 108-106

4-(L) Sport Club 106-83

Temporada 2021/22

1-(L) Instituto 100-97

2-(L) Comunicaciones 103-98

3-(L) Hispano Americano 108-102

Temporada 2023/24

1-(L) La Unión 100-90

2-(L) Oberá TC 100-86

Temporada 2024/25

1-(L) Platense 103-96

2-(V) Independiente (O) 105-100

Temporada 2025/26

1-(L) Independiente (O) 100-85