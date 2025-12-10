Unión transita su octava temporada en la Liga Nacional, la quinta al hilo desde su regreso en 2021. En total, su récord oficial es de 109-166, con 275 cotejos disputados (5-8 en la 2025/26).
Unión alcanzó una marca que confirma su crecimiento en la Liga Nacional
Por Ovación
La particularidad es que ante Independiente de Oliva, el pasado 25 de marzo, llegó a 100 éxitos en la elite. Y con el mismo adversario, volvió a anotar en tres cifras.
En 25 ocasiones lo alcanzó entre los mejores del básquet nacional, y 23 fueron en condición de local. Apenas cinco veces fueron 100 unidades, en este caso para un equipo que venía promediando 76,8 en la actual campaña.
Temporada de Unión 1985
1-(L) Almagro 100-72
2-(L) Independiente (T) 121-33
3-(L) San Andrés 106-85
4-(V) Olimpo (BB) 103-102
5-(L) Sport Club 105-84
6-(L) Argentino (F) 103-72
Temporada 1986
1-(L) Caja Popular (T) 121-106
2-(L) Instituto 107-69
3-(L) Pacífico 108-102
4-(L) Olimpo (BB) 107-88
5-(L) Atenas 109-80
6-(L) Pacífico 103-81
7-(L) Argentino (F) 101-83
Temporada 1987
1-(L) Firmat FC 107-86
2-(L) Estudiantes (BB) 114-102
3-(L) Olímpico 108-106
4-(L) Sport Club 106-83
Temporada 2021/22
1-(L) Instituto 100-97
2-(L) Comunicaciones 103-98
3-(L) Hispano Americano 108-102
Temporada 2023/24
1-(L) La Unión 100-90
2-(L) Oberá TC 100-86
Temporada 2024/25
1-(L) Platense 103-96
2-(V) Independiente (O) 105-100
Temporada 2025/26
1-(L) Independiente (O) 100-85