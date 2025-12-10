Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

El delantero Jerónimo Dómina, que se fue libre de Unión, fue presentado en Cádiz de España y contó sus sensaciones. "Soy potente y rápido", dijo

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 19:10hs
Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, el capítulo europeo de Jerónimo Dómina comenzó oficialmente este miércoles al ser presentado en Cádiz de la Segunda División de España, donde firmó un contrato hasta diciembre de 2030. Una apuesta a largo plazo por parte de la institución andaluza y el desenlace que buscó tras un 2025 "colgado" en el Tate.

• LEER MÁS: Bayer Leverkusen reactiva el interés por Kevin Zenón y Unión se ilusiona

Fin del ciclo de Unión, nuevo paso para Dómina en Cádiz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadiz_CF/status/1998800900559941793&partner=&hide_thread=false

En su primer mensaje vestido de amarillo, Dómina se mostró entusiasmado y consciente del desafío que asume. “Ya estoy aquí, en el templo, y espero dar lo mejor de mí para meter al club a dónde merece”, expresó en alusión al estadio Nuevo Mirandilla, dejando en claro que llega para competir y no simplemente para sumar experiencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadiz_CF/status/1998804674548490371&partner=&hide_thread=false

A la hora de describirse, el delantero repasó las características que pretende aportarle al Cádiz. “Me destaco por ser un jugador potente y rápido. Se me da muy bien el uno contra uno”, dijo, apuntando a un perfil que en España suele valorarse por su capacidad para desequilibrar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadiz_CF/status/1998813833138417950&partner=&hide_thread=false

Dómina también habló de metas y proyección. Explicó que su mirada está puesta en lo colectivo, aunque sin descuidar su crecimiento personal: “Me marco objetivos personales y grupales. Si al equipo le va bien, a mí también. El objetivo es devolver a Cádiz a dónde merece y hacer los goles que sean posibles”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadiz_CF/status/1998837109939896547&partner=&hide_thread=false

Unión Jerónimo Domina Cádiz
Noticias relacionadas
union ya tiene rival para el debut en la copa argentina 2026

Unión ya tiene rival para el debut en la Copa Argentina 2026

Héctor Desvaux dijo que de haber sido presidente de Unión, Colotto era el candidato principal para ser el director deportivo.

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

union, alerta: tagliamonte rompio el silencio y conto que sera de su futuro

Unión, alerta: Tagliamonte rompió el silencio y contó qué será de su futuro

union, a la espera de un miercoles clave: se define el fixture de la liga profesional

Unión, a la espera de un miércoles clave: se define el fixture de la Liga Profesional

Lo último

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Último Momento
Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles