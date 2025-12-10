Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

El delantero Jerónimo Dómina, que se fue libre de Unión, fue presentado en Cádiz de España y contó sus sensaciones. "Soy potente y rápido", dijo

Tras irse libre de Unión , el capítulo europeo de Jerónimo Dómina comenzó oficialmente este miércoles al ser presentado en Cádiz de la Segunda División de España, donde firmó un contrato hasta diciembre de 2030. Una apuesta a largo plazo por parte de la institución andaluza y el desenlace que buscó tras un 2025 "colgado" en el Tate.

• LEER MÁS: Bayer Leverkusen reactiva el interés por Kevin Zenón y Unión se ilusiona

Fin del ciclo de Unión, nuevo paso para Dómina en Cádiz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadiz_CF/status/1998800900559941793&partner=&hide_thread=false OFICIAL I Jerónimo Dómina firma hasta 2030



El jugador argentino será inscrito como integrante de la plantilla cuando se abra el mercado invernal de fichajes



https://t.co/jMMOAyQ66j pic.twitter.com/U4UKT1fxrD — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 10, 2025

En su primer mensaje vestido de amarillo, Dómina se mostró entusiasmado y consciente del desafío que asume. “Ya estoy aquí, en el templo, y espero dar lo mejor de mí para meter al club a dónde merece”, expresó en alusión al estadio Nuevo Mirandilla, dejando en claro que llega para competir y no simplemente para sumar experiencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadiz_CF/status/1998804674548490371&partner=&hide_thread=false Cadistas, tiene un mensaje para vosotros pic.twitter.com/kg85bl9JGQ — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 10, 2025

A la hora de describirse, el delantero repasó las características que pretende aportarle al Cádiz. “Me destaco por ser un jugador potente y rápido. Se me da muy bien el uno contra uno”, dijo, apuntando a un perfil que en España suele valorarse por su capacidad para desequilibrar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadiz_CF/status/1998813833138417950&partner=&hide_thread=false ¿Cómo se define Jero en el campo? pic.twitter.com/NqUSfoyjC1 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 10, 2025

Dómina también habló de metas y proyección. Explicó que su mirada está puesta en lo colectivo, aunque sin descuidar su crecimiento personal: “Me marco objetivos personales y grupales. Si al equipo le va bien, a mí también. El objetivo es devolver a Cádiz a dónde merece y hacer los goles que sean posibles”.