Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

Tras irse libre de Unión, el capítulo europeo de Jerónimo Dómina comenzó oficialmente este miércoles al ser presentado en Cádiz de la Segunda División de España, donde firmó un contrato hasta diciembre de 2030. Una apuesta a largo plazo por parte de la institución andaluza y el desenlace que buscó tras un 2025 "colgado" en el Tate.
Fin del ciclo de Unión, nuevo paso para Dómina en Cádiz
En su primer mensaje vestido de amarillo, Dómina se mostró entusiasmado y consciente del desafío que asume. “Ya estoy aquí, en el templo, y espero dar lo mejor de mí para meter al club a dónde merece”, expresó en alusión al estadio Nuevo Mirandilla, dejando en claro que llega para competir y no simplemente para sumar experiencia.
A la hora de describirse, el delantero repasó las características que pretende aportarle al Cádiz. “Me destaco por ser un jugador potente y rápido. Se me da muy bien el uno contra uno”, dijo, apuntando a un perfil que en España suele valorarse por su capacidad para desequilibrar.
Dómina también habló de metas y proyección. Explicó que su mirada está puesta en lo colectivo, aunque sin descuidar su crecimiento personal: “Me marco objetivos personales y grupales. Si al equipo le va bien, a mí también. El objetivo es devolver a Cádiz a dónde merece y hacer los goles que sean posibles”.