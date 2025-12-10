Bayer Leverkusen reactiva el interés por Kevin Zenón y Unión se ilusiona

En Buenos Aires está la versión que Bayer Leverkusen de Alemania pretendería a Kevin Zenón. Boca quiere venderlo, pero reniega de compartir el dinero con Unión

Cuando parecía que el mercado internacional se había enfriado para Kevin Zenón , un viejo interesado volvió a escena y capta la atención de Unión . En Buenos Aires comenzó a circular la versión de que Bayer Leverkusen vendría por el correntino, de pobre segundo semestre en Boca. El Tate conserva el 20% del pase .

El presente del volante en Boca dista mucho de lo que se esperaba cuando llegó como una de las apuestas fuertes de la gestión de Riquelme. En el primer semestre tuvo rodaje, pero en la segunda mitad del año perdió lugar tanto con Miguel Russo como con Claudio Úbeda. Boca necesita vender y Zenón está entre los apuntados.

Según trascendió, el conjunto alemán enviaría un emisario para interiorizarse en las condiciones y abrir una negociación. No sería la primera vez que Zenón genera interés fuera del país: en el mercado pasado llegaron ofertas de Olympiakos (Grecia) y CSKA de Moscú por 7 millones de dólares. Boca estaba dispuesto a aceptar, pero con una condición: no compartir con Unión.

El Tate se plantó, exigió respetar su 20% y rechazó quedar afuera del negocio. Más tarde ofreció una salida —ceder un 10% para ser sociedad con el comprador—, pero Boca tampoco lo aceptó.

Unión, atento a una posible venta de Kevin Zenón

Hoy el escenario es otro. Boca necesita ingresos y tendrá que repartir con Unión si vende a Zenón, lo que hasta ahora nunca quiso hacer. La cláusula de rescisión del volante es de 15 millones de dólares, un número difícil pero no imposible para un club europeo.

Mientras tanto, en Santa Fe observan cada movimiento con expectativa. No depende de Unión, pero cada rumor, reunión y contacto puede significar un beneficio directo para una institución que espera, ahora sí, que este sea el mercado en el que finalmente llegue la oferta que destrabe todo.