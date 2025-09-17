Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión confirmó un amistoso ante Sportivo Suardi con miras a la Liga Nacional

Unión definió un tercer amistoso de pretemporada ante Sportivo Suardi pensando en el debut en la Liga Nacional. Los detalles

17 de septiembre 2025 · 19:04hs
Mientras la cuenta regresiva avanza hacia el regreso oficial a la Liga Nacional de Básquet, el plantel de Unión continúa trabajando a fondo en su preparación y este viernes disputará su tercer amistoso de pretemporada ante Sportivo Suardi, desde las 21.15, en el estadio Ángel Malvicino.

Será una nueva oportunidad para seguir ajustando detalles y fortaleciendo el ritmo de competencia, en una etapa en la que el funcionamiento colectivo empieza a tomar forma tras las primeras semanas de trabajo.

Una pretemporada que va tomando color en Unión para la Liga Nacional

El cruce ante Suardi se suma a los dos compromisos anteriores que ya disputó el Tate en esta pretemporada, con el objetivo de ir moldeando la identidad del equipo antes del arranque oficial. Viene de participar de la Copa Turismo Carey en Rosario. Más allá del resultado, lo que busca el cuerpo técnico es seguir sumando minutos reales de juego, probar variantes y observar respuestas en diferentes situaciones de partido.

Unión ya tiene definida la fecha para presentar su plantel: el miércoles 25 de septiembre, en las instalaciones del CUEC de Santa Fe.

El debut de Unión en la Liga Nacional

Unión debutará el 11 de octubre en condición de visitante, enfrentando a La Unión de Formosa. Será el punto de partida de un camino que se vislumbra largo, pero con ambiciones claras.

