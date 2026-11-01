Madelón, conforme con Unión pese al empate: "Hicieron todo para ganar"

El entrenador de Unión lamentó no haber conseguido la victoria ante Newell’s, elogió el rendimiento colectivo y destacó a los juveniles.

Leonardo Madelón se fue de Rosario con la sensación de que Unión había hecho méritos suficientes para llevarse los tres puntos, pero debió conformarse con el empate 1-1 frente a Newell’s. Después del encuentro en el Coloso Marcelo Bielsa, el técnico valoró el rendimiento de sus dirigidos, resaltó el trabajo defensivo y respaldó a los juveniles que tuvieron protagonismo. Además, dejó en claro que la ilusión de llegar a los playoffs sigue en pie.

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Madelón destacó la actuación de Unión y lamentó los puntos perdidos

El entrenador rojiblanco consideró que su equipo estuvo a la altura del desafío y hasta tuvo pasajes en los que fue superior al conjunto rosarino. Unión se había puesto en ventaja con el cabezazo de Juan Pablo Ludueña, pero no pudo sostener el resultado y recibió el empate tras un rebote desafortunado en Ignacio Isla.

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“Nosotros vinimos a buscar el partido y a ganarlo, lo mostramos en todo momento. En el primer tiempo éramos dos o tres goles ahí. El segundo tiempo lo íbamos ganando”, analizó Madelón, quien también reconoció la frustración por no haber podido cerrar una victoria que el equipo perseguía desde el comienzo.

Pese al desenlace, el técnico fue contundente al evaluar la entrega del plantel: “La verdad, fue muy digno. Los felicité porque les dije: muchachos, vistieron con dignidad la camiseta. Muy bien en una cancha con mucho público, ante un equipo importante. Sin embargo, estuvimos a la altura”.

Madelón también resaltó el funcionamiento de la defensa y la planificación táctica. Explicó que la intención era cerrar los caminos internos de Newell’s y atacar por los costados. “Creo que la línea de cuatro jugó un gran partido”, sostuvo, aunque admitió que todavía debía revisar la acción que derivó en la igualdad.

Sobre las modificaciones, aclaró que la salida de Lucas correspondió a una decisión táctica y explicó que los ingresos buscaron sostener la ventaja antes de volver a apostar por variantes ofensivas en el tramo final.

La apuesta por los juveniles y la esperanza de llegar a los playoffs

Uno de los aspectos que más valoró el entrenador fue la respuesta de los futbolistas jóvenes. Entre ellos, destacó a Ignacio Isla, de apenas 20 años, y a Juan Pablo Ludueña, autor del gol rojiblanco. También mencionó el crecimiento de Ayala y el aporte de otros juveniles que fueron ganando terreno durante el torneo.

“Isla es una buena sensación para el club, es un pibe joven. Hizo un buen partido el otro día y hoy también”, señaló Madelón, conforme con la respuesta de los chicos en un escenario exigente.

En cuanto a las posibilidades de clasificación, el DT reconoció que Unión deberá estar atento a los resultados de sus competidores, pero evitó perder el optimismo. “Seguimos teniendo vida. Hay una leve chance para jugar con Vélez en la última, y eso nos motiva”, expresó.

El técnico también hizo una autocrítica por los puntos que el equipo dejó en el camino, especialmente como local, y reconoció que algunos errores propios terminaron costando demasiado. Aun así, consideró que el plantel mostró una evolución en su funcionamiento y que todavía tiene argumentos para pelear.

“Todos queremos ganar, pero hicieron todo para ganar y a veces no se puede”, resumió. Y dejó un mensaje para sostener la ilusión rojiblanca en la definición del Clausura: “Hay que tener calma, paciencia y la tranquilidad de haber dado el máximo de nuestras posibilidades”.

Madelón, además, contó que el plantel debió permanecer en el banco de suplentes durante el entretiempo por la presencia de gases lacrimógenos en los vestuarios, producto de incidentes en el exterior del estadio. Lejos de dramatizar la situación, valoró la reacción del grupo ante la adversidad y volvió a remarcar que se sintió representado por el equipo en Rosario.