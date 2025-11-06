Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Cristian Tarragona se movió con normalidad y Leonardo Madelón tiene la chance de repetir por tercera vez la formación de Unión para recibir a Barracas Central

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de noviembre 2025 · 18:54hs
Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Prensa Unión

Buenas noticias para Unión en la antesala del duelo clave ante Barracas Central de este sábado, a las 21.30, en el 15 de Abril, por la fecha 15 de la zona A del Clausura. El delantero Cristian Tarragona, que venía con una molestia, entrenó con normalidad este jueves en Casasol y sería titular.

• LEER MÁS: Unión llega al partido ante Barracas Central en el podio con más goles de pelota parada

El atacante trabajó a la par del grupo y mostró buena respuesta física, lo que le permite a Leonardo Madelón sostener la idea de repetir por tercera vez al hilo la formación titular, una señal de confianza y estabilidad en el tramo decisivo del torneo.

Cristian Tarragona.jpg
Cristian Tarragona, recuperado en Unión.

Cristian Tarragona, recuperado en Unión.

Además, Lautaro Vargas ya se encuentra plenamente recuperado, mientras que Marcelo Estigarribia evoluciona del problema en una de sus rodillas y sería considerado. De este modo, el cuerpo técnico podrá contar con casi todo el plantel a disposición para un compromiso en el que Unión buscará asegurar su clasificación a los playoffs y, al mismo tiempo, mantener la localía en el primer cruce.

• LEER MÁS: El partido aparte que jugará Lautaro Vargas en Unión: ¿limpiarse o cuidarse?

Los posibles 11 de Unión para recibir a Barracas Central

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

• LEER MÁS: Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

La última práctica se realizará este viernes por la mañana en el predio Casasol y luego el plantel quedará concentrado por la tarde-noche, con el objetivo de ultimar los detalles antes de un partido que puede marcar el rumbo del cierre del Clausura.

Unión Barracas Central Cristian Tarragona
Noticias relacionadas
Mauro Pittón jugó todos los minutos, convirtiéndose en el motor del mediocampo de Unión.

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

dia clave en union para saber si tarragona podra jugar ante barracas central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

domina participo con la reserva de union en la practica del plantel profesional

Dómina participó con la reserva de Unión en la práctica del plantel profesional

madelon, con una duda en union para intentar asegurar la localia ante barracas

Madelón, con una duda en Unión para intentar asegurar la localía ante Barracas

Lo último

Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Último Momento
Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

El gobierno confirmó que Argentina comprará submarinos y buques a Francia

El gobierno confirmó que Argentina comprará submarinos y buques a Francia

El hincha de Racing que viajó a dedo, nominado a los The Best

El hincha de Racing que viajó a dedo, nominado a los The Best

Ovación
Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos