Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Cristian Tarragona se movió con normalidad y Leonardo Madelón tiene la chance de repetir por tercera vez la formación de Unión para recibir a Barracas Central

Buenas noticias para Unión en la antesala del duelo clave ante Barracas Central de este sábado, a las 21.30, en el 15 de Abril, por la fecha 15 de la zona A del Clausura . El delantero Cristian Tarragona , que venía con una molestia, entrenó con normalidad este jueves en Casasol y sería titular.

El atacante trabajó a la par del grupo y mostró buena respuesta física, lo que le permite a Leonardo Madelón sostener la idea de repetir por tercera vez al hilo la formación titular, una señal de confianza y estabilidad en el tramo decisivo del torneo.

Cristian Tarragona.jpg Cristian Tarragona, recuperado en Unión. Prensa Unión

Además, Lautaro Vargas ya se encuentra plenamente recuperado, mientras que Marcelo Estigarribia evoluciona del problema en una de sus rodillas y sería considerado. De este modo, el cuerpo técnico podrá contar con casi todo el plantel a disposición para un compromiso en el que Unión buscará asegurar su clasificación a los playoffs y, al mismo tiempo, mantener la localía en el primer cruce.

Los posibles 11 de Unión para recibir a Barracas Central

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

La última práctica se realizará este viernes por la mañana en el predio Casasol y luego el plantel quedará concentrado por la tarde-noche, con el objetivo de ultimar los detalles antes de un partido que puede marcar el rumbo del cierre del Clausura.