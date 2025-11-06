Buenas noticias para Unión en la antesala del duelo clave ante Barracas Central de este sábado, a las 21.30, en el 15 de Abril, por la fecha 15 de la zona A del Clausura. El delantero Cristian Tarragona, que venía con una molestia, entrenó con normalidad este jueves en Casasol y sería titular.
Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas
Cristian Tarragona se movió con normalidad y Leonardo Madelón tiene la chance de repetir por tercera vez la formación de Unión para recibir a Barracas Central
El atacante trabajó a la par del grupo y mostró buena respuesta física, lo que le permite a Leonardo Madelón sostener la idea de repetir por tercera vez al hilo la formación titular, una señal de confianza y estabilidad en el tramo decisivo del torneo.
Además, Lautaro Vargas ya se encuentra plenamente recuperado, mientras que Marcelo Estigarribia evoluciona del problema en una de sus rodillas y sería considerado. De este modo, el cuerpo técnico podrá contar con casi todo el plantel a disposición para un compromiso en el que Unión buscará asegurar su clasificación a los playoffs y, al mismo tiempo, mantener la localía en el primer cruce.
• LEER MÁS: El partido aparte que jugará Lautaro Vargas en Unión: ¿limpiarse o cuidarse?
Los posibles 11 de Unión para recibir a Barracas Central
Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.
• LEER MÁS: Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura
La última práctica se realizará este viernes por la mañana en el predio Casasol y luego el plantel quedará concentrado por la tarde-noche, con el objetivo de ultimar los detalles antes de un partido que puede marcar el rumbo del cierre del Clausura.