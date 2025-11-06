El partido aparte que jugará Lautaro Vargas en Unión: ¿limpiarse o cuidarse?

Lautaro Vargas llega con cuatro amarillas en Unión al duelo ante Barracas Central y crece la disyuntiva respecto de arriesgarse o directamente "limpiarse"

Unión afrontará este sábado, desde las 21.30, un compromiso clave frente a Barracas Central , por la fecha 15 de la zona A del Clausura , ya que precisa un triunfo para asegurar la clasificación a los playoffs y, al mismo tiempo, tener la ventaja de localía en el primer cruce.

Le puede alcanzar con un empate para pasar, pero deberían darse una seria de resultados (potable). Perdiendo también, pero con un riesgo y teniendo que luego ir por todo en la fecha final ante Belgrano, en Córdoba (todavía fin fecha ni hora definida).

Pero más allá del desafío, hay un jugador que vivirá un partido aparte: Lautaro Vargas. Acumula cuatro amarillas, por lo que si recibe otra, quedará fuera precisamente del último capítulo.

Lautaro Vargas ¿Qué hará Vargas en Unión ante Barracas: se hará amonestar para limpiarse o se arriesgará? UNO Santa Fe | José Busiemi

El partido "límite" que jugará Vargas en Unión

En ese contexto, en el cuerpo técnico saben que hay una decisión táctica y estratégica a resolver. Si Vargas recibe la quinta, purgaría la suspensión ante el Pirata y llegaría limpio a los playoffs. Sin embargo, también está la posibilidad de apostar a la cautela, intentar no ser amonestado en los dos encuentros restantes y así mantenerse disponible, sabiendo que las tarjetas se borran en la etapa decisiva. Pero si ve la tarjeta ante Belgrano, deberá cumplir la suspensión en los playoffs.

Una situación que, puertas adentro, seguramente ya se analiza entre el jugador y el cuerpo técnico, conscientes de lo que está en juego y de la importancia de tener a todos los titulares disponibles para la definición del certamen.