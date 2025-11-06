Uno Santa Fe | Unión | Unión

El partido aparte que jugará Lautaro Vargas en Unión: ¿limpiarse o cuidarse?

Lautaro Vargas llega con cuatro amarillas en Unión al duelo ante Barracas Central y crece la disyuntiva respecto de arriesgarse o directamente "limpiarse"

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 14:44hs
El partido aparte que jugará Lautaro Vargas en Unión: ¿limpiarse o cuidarse?

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión afrontará este sábado, desde las 21.30, un compromiso clave frente a Barracas Central, por la fecha 15 de la zona A del Clausura, ya que precisa un triunfo para asegurar la clasificación a los playoffs y, al mismo tiempo, tener la ventaja de localía en el primer cruce.

• LEER MÁS: Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

Le puede alcanzar con un empate para pasar, pero deberían darse una seria de resultados (potable). Perdiendo también, pero con un riesgo y teniendo que luego ir por todo en la fecha final ante Belgrano, en Córdoba (todavía fin fecha ni hora definida).

• LEER MÁS: Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

Pero más allá del desafío, hay un jugador que vivirá un partido aparte: Lautaro Vargas. Acumula cuatro amarillas, por lo que si recibe otra, quedará fuera precisamente del último capítulo.

Lautaro Vargas
¿Qué hará Vargas en Unión ante Barracas: se hará amonestar para limpiarse o se arriesgará?

¿Qué hará Vargas en Unión ante Barracas: se hará amonestar para limpiarse o se arriesgará?

El partido "límite" que jugará Vargas en Unión

En ese contexto, en el cuerpo técnico saben que hay una decisión táctica y estratégica a resolver. Si Vargas recibe la quinta, purgaría la suspensión ante el Pirata y llegaría limpio a los playoffs. Sin embargo, también está la posibilidad de apostar a la cautela, intentar no ser amonestado en los dos encuentros restantes y así mantenerse disponible, sabiendo que las tarjetas se borran en la etapa decisiva. Pero si ve la tarjeta ante Belgrano, deberá cumplir la suspensión en los playoffs.

• LEER MÁS: Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Una situación que, puertas adentro, seguramente ya se analiza entre el jugador y el cuerpo técnico, conscientes de lo que está en juego y de la importancia de tener a todos los titulares disponibles para la definición del certamen.

Unión Lautaro Vargas Barracas Central
Noticias relacionadas
domina participo con la reserva de union en la practica del plantel profesional

Dómina participó con la reserva de Unión en la práctica del plantel profesional

madelon, con una duda en union para intentar asegurar la localia ante barracas

Madelón, con una duda en Unión para intentar asegurar la localía ante Barracas

el gol de colazo para el triunfo de union en rosario, en el top 3 de la 14ª fecha

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Racing igualó 0-0 ante Central Córdoba.

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Lo último

Pullaro cerró la puerta a la posibilidad de que Scaglia no asuma como diputada y se quede como vicegobernadora

Pullaro cerró la puerta a la posibilidad de que Scaglia no asuma como diputada y se quede como vicegobernadora

Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best a mejor arquero

Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best a mejor arquero

Corrupción en la Policía de Rosario: detienen al exjefe de la URII y a otros altos mandos por fraude con combustible

Corrupción en la Policía de Rosario: detienen al exjefe de la URII y a otros altos mandos por fraude con combustible

Último Momento
Pullaro cerró la puerta a la posibilidad de que Scaglia no asuma como diputada y se quede como vicegobernadora

Pullaro cerró la puerta a la posibilidad de que Scaglia no asuma como diputada y se quede como vicegobernadora

Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best a mejor arquero

Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best a mejor arquero

Corrupción en la Policía de Rosario: detienen al exjefe de la URII y a otros altos mandos por fraude con combustible

Corrupción en la Policía de Rosario: detienen al exjefe de la URII y a otros altos mandos por fraude con combustible

Juan Fernando Quintero, sin vueltas en River: Es el momento para dar el golpe en la mesa

Juan Fernando Quintero, sin vueltas en River: "Es el momento para dar el golpe en la mesa"

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena confirmó los principales cargos de su lista

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena confirmó los principales cargos de su lista

Ovación
Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

Colón busca su primer triunfo en la ruta ante Estudiantes de Tucumán

Colón busca su primer triunfo en la ruta ante Estudiantes de Tucumán

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos