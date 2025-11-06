Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión llega al partido ante Barracas Central en el podio con más goles de pelota parada

Tras pasadas 14 fechas, Unión figura uno de los podios de los que más goles marcaron de pelota parada en la Liga Profesional, lo que refleja un estilo o idea

6 de noviembre 2025 · 16:55hs
El Unión de Leonardo Madelón llega al partido del sábado ante Barracas Central por la fecha 15 de la zona A del Clausura con una identidad clara y un sello que le dio grandes resultados: la eficacia en las pelotas paradas. Más allá de los altibajos propios del torneo, logró capitalizar como pocos este recurso.

• LEER MÁS: El partido aparte que jugará Lautaro Vargas en Unión: ¿limpiarse o cuidarse?

Al punto de ubicarse en el podio de los que con más goles hicieron por esta vía. Tras disputarse 14 fechas del Clausura, Unión registra 20 goles a favor, de los cuales siete llegaron a través de jugadas con pelota detenida —solo uno de penal—. Esto, con una efectividad del 36% en tiros al arco. El equipo encuentra réditos en cada acción de laboratorio.

• LEER MÁS: Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

Unión hace un arte de la pelota parada

En este rubro, Boca lidera la estadística con 10 conquistas, seguido de cerca por Unión (tercero), que logró sacar verdadero petróleo de sus ejecuciones preparadas. Centros precisos, movimientos coordinados y poder de anticipación dentro del área se volvieron una marca registrada.

Unión, en el podio de equipos con más goles de pelota parada.

El trabajo del cuerpo técnico y la respuesta de los jugadores con buena pegada y presencia aérea explican por qué Unión se volvió tan peligroso cada vez que la pelota se detiene. Este sábado, en el 15 de Abril, el Tatengue tendrá una nueva oportunidad de demostrarlo: si vence a Barracas Central, asegurará su clasificación a los playoffs y la localía en el primer cruce.

• LEER MÁS: Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

En una categoría donde los detalles muchas veces marcan la diferencia, Unión supo convertir la pelota parada en un arma decisiva.

