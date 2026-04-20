Unión, con una baja, un "condicionado" y una gran duda para visitar a Vélez

Leonardo Madelón deberá meter mano de forma obligada en Unión para visitar a Vélez. Las incógnitas que deberá develar el DT.

Unión entra en zona de definición y no tiene margen. Tras quedar en puestos de clasificación en la Zona A, pero con una ventaja mínima, el equipo de Leonardo Madelón ya pone la cabeza en el duelo clave del lunes 27 de abril a las 18.45 frente a Vélez, en el José Amalfitani, por la fecha 16 del Torneo Apertura.

El Tatengue llega obligado: la reciente caída ante Newell's Old Boys y la derrota previa frente a Estudiantes de La Plata lo dejaron en una posición incómoda, dependiendo de sí mismo pero sin margen de error en las dos últimas fechas. Luego de visitar al Fortín, cerrará su participación ante Talleres de Córdoba en el 15 de Abril.

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Pensando en el compromiso en Liniers, el DT deberá meter mano en el equipo. La baja confirmada es la de Marcelo Estigarribia, quien llegó a las cinco amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. En tanto, Julián Palacios alcanzó la cuarta y quedó condicionado para el cierre.

La ausencia de Estigarribia abre un abanico de opciones. Lo más natural sería el ingreso de un delantero, con nombres como Agustín Colazo o Diego Armando Díaz como principales alternativas. Sin embargo, no se descartan variantes más profundas.

Cuello Unión Boca.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Una de las posibilidades es el ingreso de Franco Fragapane para mantener características ofensivas, aunque también aparece en el radar la opción de modificar el esquema: sumar a Lucas Menossi al mediocampo y armar un bloque con tres volantes centrales junto a Mauro Pittón y Rafael Profini. En ese escenario, Palacios y Brahian Cuello podrían actuar como extremos.

Las otras incógnitas de Madelón en Unión

Justamente Cuello es otra incógnita. Salió en el entretiempo ante Newell’s y su lugar podría ser ocupado por Nicolás Palavecino, aunque tampoco se descarta a Augusto Solari o incluso al propio Fragapane en ese sector.

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Con varios días por delante, Madelón analiza variantes y escenarios. Lo concreto es que Unión se juega mucho más que tres puntos en Liniers: necesita sumar para afirmarse en zona de clasificación y llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo.

El margen se achicó. Y ahora, el Tatengue deberá demostrar si está a la altura del momento.