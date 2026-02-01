Unión no pudo en casa y cayó ante un sólido Oberá

Unión luchó pero fue superado 91-83 en el Malvicino. La despedida de Nacho Alessio le dio emoción a una noche que terminó con sabor amargo.

Unión dejó escapar una buena oportunidad como local y terminó sufriendo una derrota ante Oberá Tenis Club por 91-83 en el Ángel Malvicino. Más allá de algunos pasajes de reacción y del gran aporte de Emiliano Basabe, el conjunto rojiblanco nunca logró imponer su ritmo y pagó caro sus desatenciones defensivas frente a un rival que jugó con inteligencia.

Desde el salto inicial se vio a un Oberá intenso, presionando la salida y forzando errores en el Tatengue. Esa agresividad le permitió tomar rápidamente la delantera y manejar el trámite con mayor claridad.

Unión reaccionó de la mano de Basabe, que fue el más claro en ataque y mantuvo a su equipo en juego durante el primer cuarto. Sin embargo, la visita lastimó con buena efectividad desde el perímetro y cerró mejor cada tramo importante del período.

Oberá marcó el pulso del partido

El segundo cuarto mostró una leve mejoría del local en el arranque, pero con el correr de los minutos Oberá volvió a tomar el control. Con mayor fluidez colectiva y mejores decisiones en ofensiva, el equipo misionero estiró diferencias y se fue al descanso largo con una ventaja de doble dígito que condicionó el resto del encuentro.

En la segunda mitad, el panorama no cambió demasiado. Unión dependió de arrestos individuales y no logró sostener una estructura colectiva que le permitiera recortar con continuidad. Cada intento de reacción se topó con un Oberá firme en defensa y preciso para castigar del otro lado.

Intentos sin premio y una derrota que duele

El Tatengue mostró actitud, pero le faltó regularidad y solidez atrás. Las distracciones defensivas y la falta de fluidez en ataque terminaron inclinando la balanza. Del lado visitante, Daviyon Dreper fue determinante con 21 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, convirtiéndose en la figura de la noche.

Basabe, con 20 puntos y 6 rebotes, fue el más destacado en Unión, aunque su producción no alcanzó para torcer la historia.

Una noche emotiva, pero con final amargo

Antes del salto inicial, el estadio vivió un momento especial con la despedida del capitán Nacho Alessio, recientemente retirado del básquet profesional. El homenaje emocionó a todos, pero el resultado final no acompañó el clima festivo.

Oberá celebró un triunfo importante y ahora se enfocará en su próximo compromiso como visitante frente a La Unión de Formosa. Para Unión, en cambio, quedó la sensación de una oportunidad perdida y la necesidad de ajustar piezas para volver a hacerse fuerte en casa.