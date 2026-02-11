Unión, con árbitro confirmado para su choque ante San Lorenzo

Unión recibirá el próximo viernes a San Lorenzo, en el 15 de Abril. Enterate cómo le fue con el juez designado para la quinta fecha del Apertura.

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la sexta fecha del Torneo Apertura y en Santa Fe ya se puso el foco en el juez del cruce entre Unión y San Lorenzo, que se jugará el viernes 13 de febrero a las 22.15 en el estadio 15 de Abril. El encargado de impartir justicia será Ariel Penel.{

El árbitro cuenta con un extenso recorrido con el Tatengue como protagonista. En total, lo dirigió en 21 oportunidades, con un balance de seis triunfos, seis empates y ocho derrotas para el conjunto rojiblanco. Dentro de ese registro aparece una victoria por Copa Argentina, lo que también forma parte de su historial con el club.

Un antecedente reciente ante el mismo rival

La última vez que Penel estuvo al frente de un partido de Unión fue el 5 de febrero de 2024, en la Copa de la Liga, en un empate sin goles frente a… San Lorenzo. Un dato llamativo que suma un condimento especial al compromiso del viernes.

El primer cruce entre el árbitro y el Tatengue se dio el 25 de febrero de 2014, cuando Unión militaba en la Primera Nacional. Aquella tarde, el equipo santafesino cayó 2-0 como visitante ante Douglas Haig.

Ariel Penel.jpg Ariel Penel cuenta con el antecedente de que su último partido con Unión como protagonista fue ante San Lorenzo.

Junto a Ariel Penel en el 15 de Abril estarán Maximiliano Del Yesso (asistente 1), Iván Núñez (asistente 2), José Díaz (cuarto árbitro), Hernán Mastrángelo (VAR), Mariano De Almeida (AVAR).

Toda la quinta fecha del Apertura

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Argentinos – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

Viernes 13 de febrero

20.00 Independiente – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Mariana De Almeida

22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Sebastian Bresba

AVAR: Germán Delfino

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Ceballos

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Marcos Horticolou

LEER MÁS: Unión suma más jugadores entre algodones para el partido ante San Lorenzo

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Romero

19.30 Boca – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Carlos Córdoba

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Lucas Germanotta

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gisella Trucco