Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, con árbitro confirmado para su choque ante San Lorenzo

Unión recibirá el próximo viernes a San Lorenzo, en el 15 de Abril. Enterate cómo le fue con el juez designado para la quinta fecha del Apertura.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 07:14hs
Unión, con árbitro confirmado para su choque ante San Lorenzo

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la sexta fecha del Torneo Apertura y en Santa Fe ya se puso el foco en el juez del cruce entre Unión y San Lorenzo, que se jugará el viernes 13 de febrero a las 22.15 en el estadio 15 de Abril. El encargado de impartir justicia será Ariel Penel.{

LEER MÁS: Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

El árbitro cuenta con un extenso recorrido con el Tatengue como protagonista. En total, lo dirigió en 21 oportunidades, con un balance de seis triunfos, seis empates y ocho derrotas para el conjunto rojiblanco. Dentro de ese registro aparece una victoria por Copa Argentina, lo que también forma parte de su historial con el club.

Un antecedente reciente ante el mismo rival

La última vez que Penel estuvo al frente de un partido de Unión fue el 5 de febrero de 2024, en la Copa de la Liga, en un empate sin goles frente a… San Lorenzo. Un dato llamativo que suma un condimento especial al compromiso del viernes.

El primer cruce entre el árbitro y el Tatengue se dio el 25 de febrero de 2014, cuando Unión militaba en la Primera Nacional. Aquella tarde, el equipo santafesino cayó 2-0 como visitante ante Douglas Haig.

Ariel Penel.jpg
Ariel Penel cuenta con el antecedente de que su &uacute;ltimo partido con Uni&oacute;n como protagonista fue ante San Lorenzo.

Ariel Penel cuenta con el antecedente de que su último partido con Unión como protagonista fue ante San Lorenzo.

Junto a Ariel Penel en el 15 de Abril estarán Maximiliano Del Yesso (asistente 1), Iván Núñez (asistente 2), José Díaz (cuarto árbitro), Hernán Mastrángelo (VAR), Mariano De Almeida (AVAR).

Toda la quinta fecha del Apertura

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Argentinos – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

Viernes 13 de febrero

20.00 Independiente – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Mariana De Almeida

22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Sebastian Bresba

AVAR: Germán Delfino

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Ceballos

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Marcos Horticolou

LEER MÁS: Unión suma más jugadores entre algodones para el partido ante San Lorenzo

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Romero

19.30 Boca – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Carlos Córdoba

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Lucas Germanotta

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gisella Trucco

Unión San Lorenzo Ariel Penel
Noticias relacionadas
Claudio Corvalán continúa entrenando apartado del plantel de Unión.

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

union y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Valentín Fascendini habría sufrido un desgarro y serábaja en la defensa de Unión.

Unión tendrá una baja en el sector defensivo para recibir a San Lorenzo

San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán.

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Lo último

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Último Momento
El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones