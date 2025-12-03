Uno Santa Fe | Santa Fe | Ley de Emergencia en Seguridad

Santa Fe pide la prórroga parcial de la ley de emergencia en seguridad: qué se mantiene y qué no

La solicitud debe ser tratada en la Legislatura provincial, donde el oficialismo espera contar nuevamente con el consenso necesario.

3 de diciembre 2025 · 12:54hs
Santa Fe pide la prórroga parcial de la ley de emergencia en seguridad: qué se mantiene y qué no

El Gobierno de la provincia de Santa Fe enviará a la Legislatura un pedido de prórroga parcial de la ley de emergencia en seguridad, una herramienta aprobada a comienzos de la gestión de Maximiliano Pullaro que permitió acelerar compras, reorganizar estructuras y sumar personal operativo. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, aclaró que el objetivo es mantener únicamente el régimen especial de reincorporaciones para efectivos de la Policía y el Servicio Penitenciario.

“Los legisladores confiaron en nosotros y nos dieron una herramienta muy potente”, dijo el funcionario. Según explicó, la emergencia permitió equipar a la fuerza en tiempo récord, ejecutar medidas drásticas en el inicio de la gestión y ordenar una estructura policial que calificó como “crítica” al asumir.

“Hoy estamos en una situación distinta”

Cococcioni remarcó que, tras dos años de vigencia, los procesos de compra ya se encauzaron y en su mayor parte se realizan con licitaciones ordinarias y planificación interanual. “Tenemos armas, uniformes, municiones, armamento no letal. No sería justo seguir usando mecanismos excepcionales”, sostuvo el ministro, quien aseguró que el Gobierno está dispuesto a volver a los mecanismos de transparencia tradicionales.

No obstante, subrayó que uno de los instrumentos resultó clave y debe continuar: la reincorporación de personal retirado o separado de las fuerzas provinciales.

Más de 80 policías ya fueron reincorporados

El régimen permite recuperar agentes retirados con experiencia territorial, considerados por el ministro como “teléfonos rojos” ante conflictos o situaciones complejas en ciudades y pueblos. “Tenemos gente desplegada por el interior que conoce los territorios y que está ahí para solucionar los problemas”, explicó.

Asimismo, varias de estas reincorporaciones cumplen funciones operativas y administrativas: como coordinación en bases del 911, custodias en hospitales y tareas de apoyo para liberar efectivos activos al patrullaje. “Indirectamente nos ayudaron a tener más policiamiento activo en la calle”, destacó Cococcioni.

Qué se prorroga y qué no

  • No se continuará con la parte de la ley vinculada a compras aceleradas y procedimientos administrativos extraordinarios.
  • Sí se mantiene el régimen excepcional para reincorporación de personal policial y penitenciario.

El ministro insistió en que se trata de una herramienta puntual y acotada, pero esencial para sostener la presencia del Estado en el territorio.

• LEER MÁS: "Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Ley de Emergencia en Seguridad Legislatura Santa Fe
Noticias relacionadas
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe define quién presidirá el máximo tribunal.

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Informe del Observatorio de Inverciones y Comercio Exterior de Santa Fe

Santa Fe implementa el Observatorio de Inversiones y Comercio Exterior

Wall Street

Santa Fe sale el jueves a Wall Street en busca de fondos para obras públicas

Juntos. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Juan Pablo Poletti.

Gisela Scaglia renunció formalmente al cargo de vicegobernadora para asumir como diputada: ¿qué pasa con ese puesto?

Lo último

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Último Momento
Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Pullaro dijo que sin la reforma previsional la Caja de Jubilaciones tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes

Pullaro dijo que sin la reforma previsional "la Caja de Jubilaciones tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes"

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Ovación
Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con 12 cuotas sin interés y apunta a sostener el gran apoyo

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con 12 cuotas sin interés y apunta a sostener el gran apoyo

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"