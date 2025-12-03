Santa Fe pide la prórroga parcial de la ley de emergencia en seguridad: qué se mantiene y qué no

La solicitud debe ser tratada en la Legislatura provincial, donde el oficialismo espera contar nuevamente con el consenso necesario.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe enviará a la Legislatura un pedido de prórroga parcial de la ley de emergencia en seguridad , una herramienta aprobada a comienzos de la gestión de Maximiliano Pullaro que permitió acelerar compras, reorganizar estructuras y sumar personal operativo. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni , aclaró que el objetivo es mantener únicamente el régimen especial de reincorporaciones para efectivos de la Policía y el Servicio Penitenciario.

“Los legisladores confiaron en nosotros y nos dieron una herramienta muy potente”, dijo el funcionario. Según explicó, la emergencia permitió equipar a la fuerza en tiempo récord , ejecutar medidas drásticas en el inicio de la gestión y ordenar una estructura policial que calificó como “crítica” al asumir.

“Hoy estamos en una situación distinta”

Cococcioni remarcó que, tras dos años de vigencia, los procesos de compra ya se encauzaron y en su mayor parte se realizan con licitaciones ordinarias y planificación interanual. “Tenemos armas, uniformes, municiones, armamento no letal. No sería justo seguir usando mecanismos excepcionales”, sostuvo el ministro, quien aseguró que el Gobierno está dispuesto a volver a los mecanismos de transparencia tradicionales.

No obstante, subrayó que uno de los instrumentos resultó clave y debe continuar: la reincorporación de personal retirado o separado de las fuerzas provinciales.

Más de 80 policías ya fueron reincorporados

El régimen permite recuperar agentes retirados con experiencia territorial, considerados por el ministro como “teléfonos rojos” ante conflictos o situaciones complejas en ciudades y pueblos. “Tenemos gente desplegada por el interior que conoce los territorios y que está ahí para solucionar los problemas”, explicó.

Asimismo, varias de estas reincorporaciones cumplen funciones operativas y administrativas: como coordinación en bases del 911, custodias en hospitales y tareas de apoyo para liberar efectivos activos al patrullaje. “Indirectamente nos ayudaron a tener más policiamiento activo en la calle”, destacó Cococcioni.

Qué se prorroga y qué no

No se continuará con la parte de la ley vinculada a compras aceleradas y procedimientos administrativos extraordinarios.

Sí se mantiene el régimen excepcional para reincorporación de personal policial y penitenciario.

El ministro insistió en que se trata de una herramienta puntual y acotada, pero esencial para sostener la presencia del Estado en el territorio.

