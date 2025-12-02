Unión, con la necesidad de invertir un millón de dólares antes de fin de año

Unión debería desembolsar un millón de dólares para retener a tres jugadores clave para Leo Madelón. Cómo son las negociaciones.

Unión ya empieza a proyectar el mercado de pases que se aproxima y una cifra impacta de inmediato: el club deberá invertir alrededor de un millón de dólares si decide asegurar la continuidad de tres piezas del plantel profesional. Se trata del arquero Matías Tagliamonte, el volante Mauricio Martínez y el delantero Diego Armando Díaz, cuyos vínculos contemplan opciones de compra relevantes y situaciones contractuales muy distintas entre sí.

El caso más sensible es el del arquero. Tagliamonte, quien llegó en el último mercado de verano, tiene una opción de compra por el 50% de su pase valuada en 500.000 dólares . En las últimas horas creció en Avellaneda la versión de que Racing podría intentar repatriarlo , ante la salida confirmada de Gabriel Arias y la posibilidad de una venta de Facundo Cambeses.

La ventaja para Unión es que tiene la última palabra: si ejecuta la opción, podrá conservarlo o incluso negociarlo llegado el caso. La intención inicial es retenerlo, especialmente luego de una temporada donde fue determinante en varios tramos.

El arquero sumó este año:

Copa Argentina: 2 partidos (180 minutos)

Apertura: 2 partidos (180 minutos)

Clausura: 16 partidos (1440 minutos)

Playoffs: 1 partido (90 minutos)

Sudamericana: 1 partido (90 minutos)

En total, recibió 16 goles, completó 12 vallas invictas, contuvo dos penales (a Argentinos y Defensa en tiempo reglamentario) y tuvo intervenciones decisivas, sobre todo ante Central en la tanda de Copa Argentina.

Mauricio Martínez, una negociación condicionada por Rosario Central

El volante, una pieza de referencia para Madelón, tiene todavía un año más de contrato con Rosario Central, lo que complica la posibilidad de renovar un préstamo. Para que Unión retenga al jugador mediante esa vía, Martínez debería extender primero su vínculo con el Canalla, algo que está en evaluación.

La alternativa tatengue es ejecutar la opción de compra de 350.000 dólares por el 50% del pase, aunque esa decisión dependerá casi exclusivamente del pedido del entrenador.

Los números del “Caramelo” en 2025:

38 partidos , 3 goles , 2635 minutos

Copa Argentina: 3 partidos (233 minutos)

Apertura: 14 partidos (852 minutos)

Clausura: 16 partidos (1303 minutos)

Playoffs: 64 minutos ante Gimnasia

Sudamericana: 4 partidos (183 minutos)

Díaz, un delantero en evaluación

El caso de Diego Armando Díaz representa otro esfuerzo económico. Unión tiene una opción de compra de 150.000 dólares por el 80% de su ficha, mientras que el 20% restante quedaría en manos de Sportivo Las Parejas. El club podría adquirirlo (Deportes Limache aparece otra vez en el radar) y prestarlo a un equipo chileno, o de la Primera Nacional.

En su primera temporada en Santa Fe, Díaz registró:

20 partidos , 2 goles (a Banfield y Cruzeiro)

Copa Argentina: 3 minutos

Sudamericana: 5 partidos (116 minutos)

Apertura: 7 partidos (123 minutos)

Clausura: 6 partidos (52 minutos)

Playoffs: 13 minutos ante Gimnasia

La decisión final

Con este panorama, Unión deberá determinar si hace una inversión cercana al millón de dólares para sostener a tres futbolistas que, por distintos motivos, fueron protagonistas del año. El análisis estará en manos de Leonardo Madelón, quien deberá definir prioridades deportivas, y de la dirigencia tatengue, que tendrá el desafío de equilibrar la competitividad con las posibilidades económicas.

Lo que está claro es que este mercado exigirá decisiones importantes y que los próximos días serán claves para conocer qué Unión comenzará a construirse para la temporada que viene.