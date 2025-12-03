Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

El próximo balance podría mostrar un déficit cercano a USD 3 millones, una cifra llamativa considerando las transferencias históricas que realizó Unión.

3 de diciembre 2025 · 12:24hs
Unión de Santa Fe presentaría un déficit cercano a los USD 3 millones en el balance del período julio 2024 – junio 2025, una cifra que no sería elevada para la economía del club pero sorprende porque, según mencionó Radio Gol, llega después de importantes ingresos por ventas que marcaron récord en los últimos años.

Un contraste entre ventas récord y números en rojo

En los últimos mercados, Unión concretó las transferencias más importantes de su historia, cifras difíciles de igualar para la economía del fútbol argentino. Por eso, el resultado contable generaría interrogantes entre los socios.

Estas fueron las principales operaciones que engrosaron las arcas tatengues:

  • Juan Ignacio Nardoni a Racing: USD 4.750.000 más 10% de plusvalía. Total abonado por Racing: USD 6.000.000.

  • Juan Carlos Portillo a Talleres: ingreso neto de USD 1.500.000 y 10% de plusvalía.

  • Lucas Esquivel a Athletico Paranaense: USD 2.000.000 y 10% retenido.

  • Imanol Machuca a Fortaleza: USD 3.125.000 por el 50% más un bono de USD 500.000.

  • Kevin Zenón a Boca: USD 3.405.000 por el 80%, el 25% del pase de Luna Diale y el préstamo de Simón Rivero.

  • Mauro Luna Diale al Ajmat: operación estimada en USD 2.000.000 por el 60%.

  • Franco Pardo a Racing: USD 1.300.000 por el 100%.

  • Federico Vera a Independiente: USD 1.100.000 por el 90%.

  • Adrián Balboa a Racing: venta del 70% por USD 800.000 netos.

  • Gastón González a Orlando City: USD 3.200.000 por el 70%, conservando Unión el 30% para futura venta.

Solo en estos movimientos, Unión habría generado más de USD 23 millones, una cifra monumental para su historia reciente.

Un balance que todavía se terminaría de cerrar

Los equipos contables del club seguirían ajustando los números para presentar la Memoria y Balance dentro de los plazos estatutarios. El monto en rojo, de confirmarse, sería manejable, pero igualmente abrirá el debate sobre gastos, deudas, inversión deportiva y compromisos asumidos. La audiencia tatengue buscará comprender cómo, tras ingresos tan importantes, el resultado podría ser deficitario. Se espera que la dirigencia entregue informes detallados al momento de oficializar el documento.

