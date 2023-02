Fue el Tate el que tuvo mayor iniciativa con algunas corridas de Imanol Machuca, quien fue el jugador más desequilibrante aún cuando no terminó bien todas las jugadas.

Unión lo fue a buscar desde el inicio, ante un Colón que mostró las mismas falencias de siempre, es decir poco juego, lento en el traslado y apostando al pelotazo para Ramón Ábila.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1627403838066987009 Apareció el Luli



Aued conectó un centro de Machuca y metió el 1-0 ante Colón en el clásico de Santa Fe.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/t6eZjbv9mO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 19, 2023

Fue un equipo previsible en ataque, que Unión logró neutralizar sin inconvenientes; recién en el final con una buena jugada por derecha en la que Santiago Pierotti tiró un taco dentro del área y controló Santiago Mele. Unión se puso arriba en el marcador a los 20' con una pelota quieta.

El tiro de esquina ejecutado por Imanol Machuca que peinó Thiago Vecino y Luciano Aued sin dejar picar el balón, con un remate cruzado, venció a Ignacio Chicco para decretar el 1 a 0.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1627407527418765314 ¡Casi gol olímpico en Santa Fe!



Kevin Zenon sacó un tiro de esquina y la pelota pasó muy cerca del arco de Colón.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/kxmxA9s1LD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 19, 2023

El Tate volvió a mostrar enormes deficiencias a la hora de definir, dispuso de varios contragolpes como para aumentar el marcador pero se equivocó siempre. Por momentos hasta con ventaja numérica, pero nunca supo resolver y por eso con el correr de los minutos, Colón se fue animando y el primer tiempo se terminó jugando en el campo rojiblanco.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1627410667471884291 Pierotti definió con un tacazo, pero Mele contuvo para mantener la ventaja de Unión ante Colón.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZljxWkUrVI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 19, 2023

La sensación es que de Unión dejó pasar la chance en ese primer tiempo de ampliar el marcador ante un Colón muy frágil en defensa que le dejó espacios a su rival pero el Tate no supo aprovecharlo.

En el segundo tiempo el partido cambió y el protagonista fue Colón, más allá de que en el comienzo Unión dispuso de dos remates de Vecino como para aumentar el resultado.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1627416047505612801 Vecino quiso sorprender



El delantero probó de lejos buscando el 2 a 0, pero se fue apenas desviado.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HEUWPNL2Wv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 19, 2023

En la primera el uruguayo remató desviado dentro del área y en la segunda buscó sorprender con un disparo de media distancia porque observó que Chicco estaba adelantado. Pero fue un espejismo ya que Colón tomó las riendas del partido y comenzó a dominar el desarrollo del juego.

A los 7' llegó el empate luego de una buena jugada colectiva que terminó con Baldomero Perlaza apareciendo por derecha y definiendo dentro del área para el 1 a 1.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1627416804686438400 Colón empató el clásico ante Unión



Baldomero Perlaza anotó el empate tras una gran asistencia de Wanchope Ábila. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/P2FMrSB5kv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 19, 2023

Unión sintió el impacto, le comenzó a pesar el partido y Colón supo aprovechar el momento para imponerse en la zona media con Perlaza como abanderado. De hecho estuvo más cerca de ganarlo en el final, con un remate cruzado de Juan Pablo Álvarez que se fue cerca del caño derecho.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1627421499379286017 SE PICÓ EL CLÁSICO DE SANTA FE



Wanchope Ábila y Calderón fueron amonestados luego de empujarse mutuamente y desatar un tumulto entre ambos equipos.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6AiFiJCZ2Y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 19, 2023

Un empate que en líneas generales se ajusta a lo que fue el desarrollo del juego, con Unión siendo superior en la primera etapa y con Colón dominando en el complemento. El Tate no supo definirlo cuando tuvo espacios para hacerlo y el Sabalero se dio cuenta de que con poco podía llevarse algo del 15 de Abril. En un mal partido de fútbol, con dos equipos que juegan poco, el empate puso justicia para que ninguno de los dos terminara festejando.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1627427524635463681 CASI LO GANA EL SABALERO Sobre el final del partido, Álvarez sacó un remate cruzado que pasó muy cerca del palo de Mele.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/5bLypUSJFN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 19, 2023

SÍNTESIS

Unión 1: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Oscar Piris y Claudio Corvalán; Luciano Aued y Yeison Gordillo; Imanol Machuca, Mauro Luna Diale y Kevin Zenón; Thiago Vecino. DT: Gustavo Munúa.

Colón 1: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Barlomero Perlaza y Tomás Galván; Carlos Arrúa; y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Goles: PT 20' Luciano Aued (U); ST 7' Baldomero Perlaza (C)

Cambios: ST 0' Eric Meza x Augusto Schott (C); 27' Bryan Castrillón, Junior Marabel y Enzo Roldán x Kevin Zenón, Thiago Vecino y Mauro Luna Diale (U); 35' Laureano Troncoso x Tomás Galván (C); 37' Jerónimo Domina x Imanol Machuca (U); 40' Juan Álvarez x Santiago Pierotti (C); 46' Leonel Picco y Facundo Taborda x Julián Chicco y Carlos Arrúa (C).

Amarillas: Piris, Corvalán, Calderón, Gordillo, Castrillón (U); J. Chicco, Ábila, Pierotti (C)

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Facundo Tello.