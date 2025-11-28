Raúl "Pepa" Armando negó contactos con Unión para ser director deportivo desde 2026

El exjugador y referente tatengue aseguró a Diario UNO que el club no lo llamó para ser director deportivo.

La “Pepa” Armando , histórico referente de Unión e identificado con la camiseta tatengue, desmintió a Diario UNO que la institución se haya comunicado para ofrecerle el nuevo rol de director deportivo , obligatorio en el fútbol argentino desde 2026. El exjugador explicó que desconoce el origen de esa versión y aclaró cuál es su presente profesional.

Armando confirmó que nadie de Unión se comunicó con él por la posible designación como director deportivo y remarcó que le sorprendió la información: “No sé de dónde surgió”, aseguró.

LEER MÁS: Los candidatos que tiene la dirigencia de Unión para el cargo de Director Deportivo

Un vínculo fuerte con Unión

El exjugador recordó que mantiene un gran cariño por el club, donde tuvo tres etapas como futbolista y también trabajó como técnico en divisiones juveniles y como ayudante de campo de Frank Darío Kudelka. Aun así, remarcó que no cierra la puerta a volver en algún momento, impulsado por el amor que siente por Unión.

Su futuro laboral

Armando detalló que actualmente está analizando distintas propuestas, entre ellas una posibilidad concreta de sumarse al cuerpo técnico encabezado por Javier Gandolfi, una de las opciones que más lo seduce.