Primer amistoso de Unión en el que Madelón pondrá una formación alternativa

Este martes por la noche, Unión jugará un encuentro amistoso en el estadio 15 de Abril ante San Martín de Progreso y el DT le dará rodaje a los futbolistas que no son titulares

Unión afrontará este martes un amistoso en el que Madelón pondrá en cancha una formación alternativa.

Teniendo en cuenta que el f in de semana no habrá fútbol por fecha FIFA, el entrenador de Unión Leonardo Madelón dispuso de dos encuentros amistosos.

Y el primero de ellos se jugará este martes en horario nocturno en el estadio 15 de Abril . El rival en cuestión será San Martín de Progreso y el DT rojiblanco pondrá en cancha una formación alternativa.

La idea es darle rodaje a los futbolistas que habitualmente no son titulares y también a los que vienen jugando poco. Así las cosas, seguramente el último refuerzo Tomás Rubio tenga la chance de jugar.

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Pero no será el único amistoso que el Tate afrontará esta semana, dado que el viernes por la mañana en Casa Unión, el plantel rojiblanco afrontará un segundo encuentro preparatorio.

Y en esta oportunidad, el adversario será Ben Hur de Rafaela, aunque en esta ocasión, Madelón dispondrá de una formación titular para que sume minutos de fútbol pensando ya en el compromiso ante Boca.