Universitario dio batalla, y la recompensa fue un gran triunfo en Las Delicias

No hay mal que dure cien años dice el refrán, y así se vivió en barrio Las Delicias el gran triunfo conseguido por Universitario de Santa Fe sobre su similar de Rosario por 18 a 17 bajo el arbitraje del entrerriano Fernando Sánchez. Los santafesinos venían de sufrir tres derrotas. Ante Tilcara en Paraná, CRAR en Rafaela y Provincial en condición de local. Si bien hay cosas para mejorar, consiguió derrotar al puntero con la inyección anímica que eso implica. Los dirigidos por Federico Schmidt ahora podrán refrendar lo hecho frente a Uni de Rosario en Pergamino ante el duro Gimnasia y Esgrima.

"Creo que a este triunfo lo venimos construyendo desde que comenzamos el año. Es algo que esperábamos, y en la primera etapa no se nos dio. Decidimos darle una vuelta de rosca a todo esto que veníamos haciendo, logramos ajustar algunos detalles y conseguimos un buen triunfo" expresó el capitán Gustavo Benítez.

El experimentado back de Universitario consignó que "las falencias o las cosas que no nos salieron en la primera etapa del torneo no se nos dio, ahora lo pudimos revertir a partir de los entrenamientos y el compromiso de los jugadores. Venimos con muchos jugadores, entrenando bien, con muchas ganas, que es clave para poder ganar este tipo de partidos".

image El capitán de Universitario, Gustavo Exequiel Benítez, destacó que esto es producto del trabajo que se viene realizando.

"Estamos muy contentos, por todo como se dio. La cuestión emocional que dije en la ronda fue así, porque fue lo que me salió. Este resultado es producto del esfuerzo, y del trabajo. Porque no nos sobra nada, y vamos lunes a lunes, martes a martes, jueves a jueves, y tratamos de venir a hacer todo eso para tener este premio que es a lo que apuntamos" resaltó el back de Uni, quien cerró señalando que "queremos terminar lo más arriba posible. Vamos hacia eso. El objetivo es venir a entrenar, somos un buen grupo. y Eso es lo importante".

"Dijimos que iba a venir, y se pudo dar. En el entrenamiento del jueves éramos 70. Y por eso vamos a ser 70 hasta que termine el torneo. Les pido a todos que ahora no me aflojen. Siempre hay recompensa. Vamos a tener miles de oportunidades, pero tenemos que saber que las tenemos que saber aprovechar" le dijo a sus jugadores el capitán en la arenga final tras el resonante triunfo de los Cuervos a Uni de Rosario.

Cuerito también le manifestó a sus jugadores que "no dejemos de trabajar, no dejemos de estar juntos. Porque hoy nos fue bien a los tres equipos. Porque así lo venimos trabajando y para eso lo debemos seguir haciendo. Esta camiseta se siente. Esta es la gente, esto somos. Sigamos construyendo que vamos a terminar a donde tenemos que terminar".

image Los Cuervos ganaron un compromiso duro, ante el puntero del certamen, y ahora buscarán refrendarlo en Pergamino ante Gimnasia.

Síntesis

Universitario de Santa Fe 18- Universitario de Rosario 17

Universitario de Santa Fe: Marcos Leguizamón, Renzo Carrara y Nicolás Andereggen; Gabriel Sala y Mateo Schmidt; Víctor Redondo, Tomás Olmedo y Laureano Olmos; Federico Bruzzone y Mateo Carughi; Ian Dallaverde, Exequiel Benítez, Nicolás Rivadeneira, Máximo Frenguelli y Tomás Nuñez. Entrenador: Federico Schmidt. Luego ingresaron: Gonzalo Meza, Juan Royo, Antonio Benítez, Tomás Galeano, Tomás Barone, Agustín Juárez, Santiago Hotham e Iván Dalmolín.

Universitario de Rosario: Juan Pacciuli, Francisco Castaño y Nehuén Rojas; Tomás Mengoni y Joaquín Stilling; José Montero, Uriel Pozzo y Facundo Cuello; Gian Bianculli y Pedro González; Federico Campora, Ignacio Todaro, Lisandro Riquelme, Iñaki Gabilondo y Jeremías Floridia. Entrenador: Guillermo Isabella. Luego Ingresaron: Lucas Salinas, Lautaro Isabella, Nicolás Montero, Bautista Peresuti, Ignacio Quacesi, Manuel González, Jerónimo Acosta y Juan Rodríguez.

Primer tiempo: 6´ try Federico Campora convertido por Pedro González Fresneda, 16´ penal Mateo Carughi, 27´ penal Pedro González Fresneda.

Segundo tiempo: 10´ try Gabriel Sala, 14´ try Ian Dallaverde convertido por Máximo Frenguelli, 25´ penal Máximo Frenguelli, 29´ try Lisandro Riquelme convertido por Pedro González Fresneda.

Torneo Regional del Litoral

- Resultados Segunda División:

Universitario (SF) 18–17 Uni (R) (4-1)

Los Caranchos 24–24 Tilcara (2-3)

Alma Juniors de Esperanza 33–24 CRAR (5-0)

Logaritmo 10-15 Provincial (1-4)

Libre: Gimnasia (P)

- Posiciones: Universitario de Rosario 46, Tilcara 38, Los Caranchos 35, Alma Juniors de Esperanza 32, Provincial 20, Logaritmo 20, CRAR 18, Universitario de Santa Fe 14 y Gimnasia (P) 6.

- Próxima fecha: 9/8: CRAR–Logaritmo; Tilcara–Alma Juniors de Esperana; Uni (R)–Los Caranchos; Gimnasia (P)–Uni (SF). Libre: Provincial.