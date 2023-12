Universitario pide que se cumplan los reglamentos

Cuando quienes tienen que hacer cumplir los reglamentos no lo hacen, ello produce malestar e injusticias. Sucede que Los Pampas de Rufino adquirieron el derecho deportivo en la Reclasificación del segundo nivel del interuniones litoraleño de ascender, pero lo cierto es que no se estaría cumpliendo con el reglamento.

La cuestión es muy clara, para jugar en dicho nivel hay que contar con tres equipos en las divisiones superiores y cuatro equipos en juveniles, esto es M15, M16, M17 y M19, y al parecer el club de Rufino, no lo tiene y allí se ha desatado la polémica.

Al parecer las autoridades del TRL, aunque básicamente la URR, impulsó el ascenso de Los Pampas de Rufino, dejando de lado la reglamentación vigente lo que sienta un pésimo precedente. Veremos que temperamento adopta el Comité Superior del TRL, y en caso de ser adverso para Universitario de Santa Fe, irán hasta las últimas consecuencias, que no deja de ser la Unión Argentina de Rugby.

Con fecha 5 de octubre, en una nota rubricada por Juan José Pablo, secretario del TRL, enviada a los clubes participantes de la Reclasificación A y B, se recordaba que "todos los clubes que están compitiendo en la Reclasificación B, con el objetivo de ascender a la Segunda División del Litoral en el año 2024, sobre la importancia del cumplimiento del artículo 13 de nuestras regulaciones, el cual establece los requisitos fundamentales para su participación en nuestros torneos".

Uni.jpg El dirigente de la entidad de las Delicias, refrendó que Uni quiere que se cumplan los reglamentos.

Dicho artículo 13 establece que "para tener derecho a participar en las categorías de Primera y Segunda División, los clubes deben presentar de manera obligatoria y mantener durante toda la temporada oficial de sus respectivas Uniones las siguientes divisiones: Primera, Reserva y Pre-reserva, además de cuatro (4) divisiones juveniles. Asimismo, deben comprometerse a participar en los torneos oficiales de sus respectivas Uniones durante la totalidad del torneo".

Es importante destacar que si se cumple con la reglamentación, Los Pampas deberían seguir en el nivel 3 y debería mantener en el nivel 2 a Universitario de Santa Fe. También vela preguntarse porque se deja participar de la Reclasificación a clubes que no cumplen con los requisitos. Vale refrendar que Los Pampas de Rufino hicieron méritos para ascender, pero lamentablemente no cumpliendo los reglamentos que están vigentes.

"Hay que cumplir con el reglamento"

"Nosotros apelamos la decisión que tomó el TRL, puesto que el club Pampas de Rufino no tiene las divisiones juveniles y le faltó el tercer equipo en el año 2023, entonces consideramos que estaba fuera del reglamento. Por eso fuimos a apelación porque se había dado a ese equipo como ascendido, no cumpliendo con la reglamentación vigente que es absolutamente claro en cuanto a los requisitos" comenzó señalando Jorge Rivadeneira a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Universitario de Santa Fe sostuvo que "nosotros apelamos a la última instancia del TRL, estamos esperando que nos devuelvan por escrito esa apelación, y en caso de que no sea favorable ir a una instancia superior que es la UAR. El tema es que nosotros, que no es algo contra Pampas, nosotros lo que estamos diciendo es que su ascenso es genuino, en el campo deportivo, pero no estamos de acuerdo en que el TRL haga excepciones, en reiteradas oportunidades, para sobrepasar lo que dice el reglamento, el cual es absolutamente claro".

El dirigente de la entidad de barrio Las Delicias aseguró que "consideramos que la ventaja deportiva existe, porque nosotros estamos en regla con todo lo que pide el TRL, con respecto a la presentación de todos los equipos, primera, reserva y el tercer equipo, y todas las divisiones juveniles. Consideramos que si un equipo está jugando la misma instancia que nosotros, y no tiene los demás equipos, la estructura se hace muy difícil mantenerla, porque todos los recursos los lleva para la primera división, entonces es una desventaja para nosotros".

Universitario.jpg Universitario cumple con contar con los tres equipos de plantel superior, y con las cuatro juveniles.

"Los reglamentos están para cumplirse. En eso es lo que hacemos hincapié, podría ser cualquier club, el tema es que se había mandado un comunicado desde el TRL, que aquel equipo que no tenía alguna de las pautas que establece el reglamento no iba a ascender. Es más, muchos se preguntan porque los han dejado jugar a algunos clubes, cuando no contaban con algunas de las divisiones que dispone el reglamento".

En cuanto al acompañamiento de la Unión Santafesina de Rugby, Rivadeneira fue claro al indicar que "nos ha respaldado por completo, inclusive todos los clubes, por unanimidad, nos dieron su apoyo, por eso se presentaron las notas que se hicieron por parte de la USR y también las que hizo el club, para que se revea la medida, que escuchen a los clubes, los cuales hacen un trabajo muy importante para estar dentro del reglamento, y es una pena que no se cumpla. Corre riesgo el TRL que siga existiendo, porque si vamos a tener excepciones todo el tiempo, entonces que se quite el reglamento, y cuando se produzca alguna duda, que lo defina el que tenga que definirlo".