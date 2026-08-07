El futuro del Cuti Romero sigue abierto y tres gigantes de Europa buscan quedarse con el defensor

Cuti Romero todavía no resolvió dónde jugará en la temporada 2026/27. Atlético de Madrid, Inter y Tottenham aparecen como las opciones principales.

Cristian “Cuti” Romero todavía mantiene en suspenso su futuro profesional de cara a la próxima temporada. El defensor argentino analiza distintas posibilidades mientras Atlético de Madrid e Inter buscan avanzar por su pase, aunque Tottenham todavía cuenta con el futbolista. A pocas semanas del comienzo del nuevo curso, la decisión permanece abierta.

Atlético de Madrid acelera por el defensor

Entre los clubes interesados, Atlético de Madrid es el que habría mostrado mayor determinación para quedarse con Romero. El conjunto español prepara una propuesta que igualaría la cifra que Inter habría acordado con Tottenham por la transferencia del zaguero argentino.

Además de acercarse al valor solicitado por el club inglés, la institución madrileña ya inició conversaciones relacionadas con las condiciones contractuales del futbolista para intentar destrabar la operación.

Inter todavía no logra convencer al argentino

El equipo italiano también avanzó en las negociaciones con Tottenham y habría llegado a un entendimiento cercano a los 35 millones de euros. Sin embargo, la operación permanece frenada debido a que todavía no existe un acuerdo entre Inter y Romero respecto del contrato.

Mientras tanto, el Tottenham continúa siendo oficialmente el club del defensor, que tiene por delante una nueva temporada en Inglaterra si finalmente no se concreta ninguna de las alternativas que aparecen sobre la mesa.

Una posible nueva etapa en Europa

Romero, de 28 años, acumula cinco temporadas en el fútbol inglés y disputó 157 encuentros con Tottenham. Una salida le permitiría afrontar un nuevo desafío en una liga diferente y regresar a Italia, donde ya tuvo pasos por Genoa y Atalanta.

El cordobés llegó al fútbol europeo en 2018 y rápidamente comenzó a ganar protagonismo hasta convertirse en una pieza habitual de la Selección Argentina, con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, Atlético de Madrid, Inter y Tottenham aparecen como los tres caminos posibles para el futuro del defensor, que deberá definir dónde continuará su carrera durante la temporada 2026/27.