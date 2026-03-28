Valentín Perrone brilló y largará tercero en el GP de Estados Unidos de Moto3

El argentino Valentín Perrone se destacó en Austin y partirá desde la primera fila en busca de su primera victoria en la temporada

El argentino Valentín Perrone firmó una actuación sobresaliente en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Moto3 , donde finalizó tercero y se aseguró un lugar en la primera fila para la carrera del domingo. En tanto, su compatriota Marco Morelli no logró destacarse y partirá desde el puesto 18.

En el exigente Circuito de las Américas , ubicado en la ciudad de Austin , se desarrolló la clasificación correspondiente a la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Moto3 , donde el piloto de Red Bull KTM mostró un gran nivel competitivo. Perrone finalizó en la tercera posición, solo por detrás del español Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) y del irlandés Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse), consolidándose como uno de los grandes animadores del fin de semana.

Una maniobra clave y un cierre ajustado en la Q3

El argentino logró su lugar en la primera fila tras un final sumamente ajustado en la Q3, donde protagonizó una maniobra arriesgada al superar al español Brian Uriarte, acción que debió ser revisada por los comisarios. Finalmente, Perrone registró un tiempo de 2m12s526, quedando a apenas 419 milésimas del mejor registro, que fue de 2m12s107 en manos de Carpe.

Objetivo podio: la carrera del domingo en Moto3

La competencia principal se disputará este domingo desde las 14 horas, donde Perrone buscará su primera victoria en la categoría y en la temporada. El argentino llega con buenos antecedentes recientes: fue podio en la primera fecha en Tailandia y finalizó séptimo en Brasil, lo que lo posiciona como un candidato a pelear en los puestos de vanguardia.

Marco Morelli no logró mejorar y largará 18°

Por su parte, Marco Morelli, representante del CFMoto Aspar Team, no tuvo una jornada favorable y culminó en el puesto 18. El argentino no pudo mejorar su mejor tiempo de 2m14s646, ya que cruzó la línea de meta justo cuando caía la bandera a cuadros, lo que le impidió realizar un último intento rápido. Además, su compañero de equipo y uno de los candidatos al título, Máximo Quiles, tampoco logró destacarse y terminó en la octava posición.

Con Perrone largando desde la primera fila, crece la ilusión argentina en una nueva fecha del Moto3, en un circuito que suele ofrecer carreras intensas y definiciones ajustadas.