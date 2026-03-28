Uno Santa Fe | Ovación | Valentín Perrone

Valentín Perrone brilló y largará tercero en el GP de Estados Unidos de Moto3

El argentino Valentín Perrone se destacó en Austin y partirá desde la primera fila en busca de su primera victoria en la temporada

Ovación

Por Ovación

28 de marzo 2026 · 17:03hs
Valentín Perrone brilló y largará tercero en el GP de Estados Unidos de Moto3

El argentino Valentín Perrone firmó una actuación sobresaliente en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Moto3, donde finalizó tercero y se aseguró un lugar en la primera fila para la carrera del domingo. En tanto, su compatriota Marco Morelli no logró destacarse y partirá desde el puesto 18.

Valentín Perrone, protagonista en la clasificación

En el exigente Circuito de las Américas, ubicado en la ciudad de Austin, se desarrolló la clasificación correspondiente a la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Moto3, donde el piloto de Red Bull KTM mostró un gran nivel competitivo. Perrone finalizó en la tercera posición, solo por detrás del español Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) y del irlandés Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse), consolidándose como uno de los grandes animadores del fin de semana.

Una maniobra clave y un cierre ajustado en la Q3

El argentino logró su lugar en la primera fila tras un final sumamente ajustado en la Q3, donde protagonizó una maniobra arriesgada al superar al español Brian Uriarte, acción que debió ser revisada por los comisarios. Finalmente, Perrone registró un tiempo de 2m12s526, quedando a apenas 419 milésimas del mejor registro, que fue de 2m12s107 en manos de Carpe.

Objetivo podio: la carrera del domingo en Moto3

La competencia principal se disputará este domingo desde las 14 horas, donde Perrone buscará su primera victoria en la categoría y en la temporada. El argentino llega con buenos antecedentes recientes: fue podio en la primera fecha en Tailandia y finalizó séptimo en Brasil, lo que lo posiciona como un candidato a pelear en los puestos de vanguardia.

Marco Morelli no logró mejorar y largará 18°

Por su parte, Marco Morelli, representante del CFMoto Aspar Team, no tuvo una jornada favorable y culminó en el puesto 18. El argentino no pudo mejorar su mejor tiempo de 2m14s646, ya que cruzó la línea de meta justo cuando caía la bandera a cuadros, lo que le impidió realizar un último intento rápido. Además, su compañero de equipo y uno de los candidatos al título, Máximo Quiles, tampoco logró destacarse y terminó en la octava posición.

Con Perrone largando desde la primera fila, crece la ilusión argentina en una nueva fecha del Moto3, en un circuito que suele ofrecer carreras intensas y definiciones ajustadas.

Valentín Perrone Estados Unidos moto Austin marco morelli
Noticias relacionadas
sinner y lehecka definen el masters 1000 de miami en una final historica

Sinner y Lehecka definen el Masters 1000 de Miami en una final histórica

franco colapinto corre el gp de japon: horario y desafio en suzuka

Franco Colapinto corre el GP de Japón: horario y desafío en Suzuka

matko miljevic fue asaltado y baja en racing para la copa argentina

Matko Miljevic fue asaltado y baja en Racing para la Copa Argentina

se lanzo oficialmente el torneo dos orillas de juveniles

Se lanzó oficialmente el Torneo Dos Orillas de juveniles

Lo último

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

Último Momento
Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Tomaron juramento a fiscales subrogantes y a nuevos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación

Tomaron juramento a fiscales subrogantes y a nuevos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación

Ovación
Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Lucas Cuffia sumó minutos en la Sub 20 y dejó su sello sabalero

Lucas Cuffia sumó minutos en la Sub 20 y dejó su sello sabalero

Sanjustino festejó en el predio Nery Pumpido en otro adelanto de la A liguista

Sanjustino festejó en el predio Nery Pumpido en otro adelanto de la A liguista

Argentina se consagró nuevamente campeón del Sudamericano M18

Argentina se consagró nuevamente campeón del Sudamericano M18

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe