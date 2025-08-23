Uno Santa Fe | Ovación | US Open

Mirá los argentinos que debutan este domingo en el US Open

Arranca el US Open, último Grand Slam de la temporada, con presencia de argentinos que buscarán llegar lo más lejos posible

23 de agosto 2025
El cuadro principal del US Open, que es el cuarto y último Grand Slam de la temporada, se pondrá en marcha este domingo y contará con la presencia de ocho argentinos (siete en el cuadro masculino y una en el femenino).

En lo que respecta a la actividad de este domingo, ya habrá un argentino asegurado en la segundo ronda debido a que Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry tendrán que enfrentarse no antes de las 15:10 en la Cancha 10.

El otro argentino que debutará en el primer día de acción del torneo neoyorquino será Mariano Navone, quien viene de caer esta semana en los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem. Su oponente será el estadounidense Marcos Giron, a quien derrotó justamente este martes en el mencionado torneo con un cómodo 6-3 y 6-3.

Los otros argentinos que disputarán el cuadro principal de este Grand Slam será Francisco Cerúndolo (19°), Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Federico Gómez y Solana Sierra.

Cerúndolo, que es el argentino mejor ubicado en el ranking ATP, quiere dejar atrás las flojas actuaciones que tuvo en los últimos Grand Slams, Roland Garros y Wimbledon, donde se despidió en la primera ronda.

En su estreno no la tendrá nada fácil ya que tendrá que medirse con el italiano Matteo Arnaldi, un jugador en constante crecimiento y que puede complicarle mucho las cosas.

LEER MÁS: Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Comesaña, por su parte, jugará ante Alex Michelsen (28°), que con 20 años ya se instala como una de las grandes promesas del tenis estadounidense.

El marplatense tiene que redondear una buena actuación en el US Open para no perder varios puestos en el ranking, ya que debe defender la tercera ronda alcanzada el año pasado.

Báez, por su parte, tiene el principal objetivo de empezar a cosechar buenos resultados en los últimos meses de este 2025 que está siendo realmente una pesadilla para él. Del otro lado de la red estará el sudafricano Lloyd Harris, por lo que tendrá una buena oportunidad para meterse en la segunda ronda.

Por último en el cuadro masculino está Federico Gómez, quien se metió en el cuadro principal tras ganarle en un partido muy picante al francés Hugo Grenier, no fue para nada beneficiado en el sorteo y tendrá que vérselas en la primera ronda con el británico Jack Draper, que llega como el quinto preclasificado.

La única representante argentina en el cuadro principal femenino será Solana Sierra, que este año emocionó a todos al superar la clasificación en Wimbledon y avanzar hasta los octavos de final.

En la primera ronda tendrá un interesante cruce con la rumana Sorana Cirstea.

Los candidatos a pelear por el premio mayor

En lo que respecta a los candidatos a quedarse con el título, los principales aspirantes son el italiano y número 1 del ranking, Jannik Sinner, quien además es el campeón defensor, y el español Carlos Alcaraz, que ocupa el segundo puesto del escalafón mundial.

Ambos jugadores vienen demostrando un dominio absoluto en las últimas temporadas e incluso se repartieron los títulos en los últimos siete torneos de Grand Slam (Sinner ganó el Abierto de Australia 2024 y 2025, el US Open 2024 y Wimbledon 2025, mientras que Alcaraz se impuso en Roland Garros 2024 y 2025 y Wimbledon 2025).

El tercero en discordia parece ser el serbio Novak Djokovic (7°), quien se coronó en el US Open en 2011, 2015, 2018 y 2023. De todas maneras, el mejor tenista de la historia no la tiene nada fácil, ya que con 38 años le cuesta mucho seguirle el ritmo tanto a Alcaraz como a Sinner en partidos al mejor de cinco sets.

De todas maneras, no hay que descartar al alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, ni a los créditos estadounidenses, Taylor Fritz (4°) y Ben Shelton (6°).

US Open argentinos Camilo Ugo Carabelli
