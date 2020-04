Vanesa García: "A los nadadores nos sacaron de nuestro hábitat"

Vanesa García es una de las nadadoras más importante de nuestro país, y que se mantiene entre las mejores del mundo. Ha participado en varias Santa Fe-Coronda, y en las más clásicas del circuito internacional Fina.

Por su gran performance deportiva y por ser ejemplo como deportista, ha sido reconocida como ciudadana destacada por el Concejo Municipal de Santa Fe. La cuarentena dispuesta por las autoridades sanitarias a partir del coronavirus la agarró en Buenos Aires, y desde allí nos contó sobre su presente.

"Al principio me cayó muy mal porque ya venía entrenando doble turno, preparándome para el campeonato 2020. Se venía una gira que sólo iba a contar con cuatro carreras; Lac St Jean en Canadá, Macedonia, Croacia e Italia. Y debido al virus, Fina canceló todas las carreras hasta ahora. Se que le organización de Capri-Napoli sigue trabajando para realizar el maratón en septiembre" le dijo la nadadora Vanesa García a UNO Santa Fe.

La destacada deportista santafesino remarcó que "todo dependerá de los próximos meses si podremos volver a nuestros entrenamientos a diario en pileta. Al momento me mantengo haciendo ejercicios de core, funcionales, subidas y bajadas en la escalera que tengo en el departamento donde vivo en Buenos Aires. Lógicamente que aprovecho los horarios donde todos duermen".

Agregó que "ya estoy averiguando para alquilar una bicicleta fija,lo importante es mantenerse haciendo ejercicios por que vivimos en una siituación de la cual no sabemos cuando va a terminar. Hoy tenemos un enemigo invisible del cual la única herramienta que tenemos para combatirlo es quedándonos en nuestras casas".

La nadadora formada en el Club Gimnasia y Esgrima sostuvo que "entiendo a todo el mundo cuando dice estoy cansada o cansado del confinamiento y me preguntan como lo llevo. Yo también estoy cansada imagínense que me sacaron de mi hábitat .

"En el tiempo que tengo lo ocupo para leer, hacer un curso de inglés ya que quiero seguir sumando capacitación, como ya saben soy instructora de natación, personal training, guardavidas, y martillera pública. Otra cosa que hago es escribir mi día a día, y miro muchas series en Netflix" describió la varias veces competidora de la tradicional Maratón Santa Fe-Coronda.

2342020 f002 vanesa garcia nadadora santafesina.jpg La nadadora santafesina se mostró preocupada por la pandemia mundial. Gentileza Fina

Más sensaciones de la Torito

La nadadora de nuestra capital que estuvo entrenando en España el año pasado destacó que "este deporte me dio las herramientas para sobrellevar todo tipo de adversidad, a medida que pasan los días pienso que es como cuando nado un maratón. El otros días pensaba en que había nadado cuatro veces la carrera más larga del mundo que es la Hernandarias-Paraná, los 88 kilómetros. Esto que estamos pasando es una brazada más, y vamos que queda poco. No soy de mirar nunca hacia atrás, ya que intento hacerlo para adelante".

"Creo que lo único que siento es que saldremos más fuertes de esta situación, y que volveré a luchar para seguir estando dentro de las mejores como hace diez años que me mantengo en el ránking mundial dentro de las ocho. No me olvido que durante dos años estuve cuarta. Pero ahora luchemos todos juntos para salir adelante, cuidamosnó el uno al otro y tengamos paciencia" reflexionó García.

2342020 f003 vanesa garcia nadadora santafesina.jpg García viene de una temporada muy importante a nivel mundial. Gentileza Fina

En relación a lo que fue la temporada pasada, Vanesa contó que "el 2019 me dio un triunfo muy lindo en los 25km en Menorca, una carrera que puede ser tranquilamente del circuito Fina, ya que es sumamente difícil, es mar, hay olas, aguas fría, y medusas. Es una prueba que lo tiene todo, y que la organización es muy buena por que está en todos los detalles".

Por último, la deportista resaltó que "como siempre agradezco a mi familia que los amo y mis patrocinadores: Sancor Seguros, San Ignacio, la Municipalidad, Electricidad Santo Tomé, Turbo, Fabiola Molina, Gatorade entre otros. Gracias a todos por estar siempre, ya que son parte de cada brazada. No me quiero olvidar también de todo el periodismo de mi querida ciudad".