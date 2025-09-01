Varios equipos se pusieron al día en el Torneo Oficial

En el fin de semana se tacharon varios asteriscos en las Zonas Campeonato y Ascenso del Torneo Oficial. Todo el repaso, partido a partido.

Entre viernes y sábado, se desarrollaron distintas series pendientes del certamen femenino. El viernes por la noche, Colón de San Justo llegó hasta la cancha de Universitario para enfrentar a Unión con su plantel superior en un adelanto de la sexta fecha de la Zona Ascenso del Torneo Oficial.

El “conquistador” encontró circuitos de juego y marcó una clara diferencia. Goleó 5-0 y quedó como único líder.

Rosario Beltramino rompió el cero sobre los minutos finales de la etapa inicial. Después de la media hora de juego, empezó a encontrar espacios y desequilibró a través de Matilde Lovino y Ana Furia.

Mientras que en el último parcial, Sofía Marchissio y Sofía Lazzaroni pusieron cifras definitivas al triunfo. En Reserva, no se sacaron diferencias y ambos comparten el cuarto puesto.

image

Ya en sábado, CRAI Blanco recibió a SFRC Azul por la segunda jornada. La visita generó más y se puso arriba a través de Nicol Milocco desde un fijo.

Las “gitanas” de Gastón Torres lograron ser efectivas en sus aproximaciones. Guadalupe Chemes concretó el empate para las dueñas de casa por la misma vía.

Aprovecharon la levantada y se escapó en el resultado por medio de Solange Alegre. Pero el “santa” profundizó en la gestación de su juego y volvió a dejar el marcador en tablas en uno de los tantos cortos que contó.

Nuevamente Milocco infló la red para el empate 2-2 final. La serie fue totalmente positiva para el “tricolor” al imponerse en las otras categorías.

Otro que hizo negocio fue Colón contra El Quillá Blanco. Las “razas” fueron muy superiores en el desarrollo a las “tiburonas” y se adjudicaron todos los puntos en disputa del quinto episodio.

image

La Sub19 se floreó. Alternó buenas combinaciones en ataque y Jazmín Fernández tuvo una actuación estelar con siete goles en el 14-0.

La Sub16 mostró mayor solidez colectiva desde la segunda parte del partido. Ana Paula Sesma fue el eje del equipo y aportó dos goles en el triunfo 4-0.

En Sub14, el conjunto de Andrea Villarroel mostró todo su repertorio y múltiples variantes de ataque en el 10-0. Tiziana Lallana y Gianela Gómez aportaron dos tantos cada una.

Zona Campeonato

CRAI y Universitario completaron la serie del primer capítulo. En Reserva, las “gitanas” redondearon una buena actuación defensiva, presencia en el bloqueo y contundencia en ataque.

image

Mostraron supremacía en el juego y llegaron con más peso al arco. Nicoleta Corti se destacó en la faceta ofensiva con dos goles.

Victoria Bolzicco y Paula Qüesta marcaron en el 4-0. Las “cuervas” no consiguieron claridad para incomodar, sólo algunos tiros de media distancia o envíos desviados.

La Sub19 lo ganó por el mismo resultado. En Sub14, se completaron los dos cuartos que faltaban del 2-0 con el que se imponía la formación de “Jomi” Benítez . Las vencedoras marcaron en cuatro ocasiones más y terminó 6-0.