Vélez quiere poner primera ante San Lorenzo en Liniers

Vélez y San Lorenzo jugarán en el Estadio José Amalfitani, el sábado a las 18, por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Fortín, actual campeón del fútbol argentino, no ha ganado en la temporada y la continuidad de Sebastián Domínguez está en su punto más frágil, y justo deberá enfrentarse al Ciclón que es uno de los invictos.

Vélez está en crisis deportiva, no ganó ni marcó goles en 2025, y no encuentra el rumbo tras la consagración en el segundo semestre de 2024 y la salida de Gustavo Quinteros de la dirección técnica. Tras la asunción de Sebastián Domínguez los resultados positivos no han llegado y la tensión ya se puede sentir en la hinchada. El entrenador es ídolo en el club y el presidente sostiene su continuidad, pero un nuevo resultado negativo podría dinamitar la situación. El Fortín perdió 3-0 con Tigre, en Victoria, en la primera jornada, cayó 1-0 de local ante Platense y viene de ser derrotado 2-0 por Instituto en Córdoba.